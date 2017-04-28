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Эстония опасается размещения российских войск в Белоруссии

 

Россия может использовать масштабные военные учения, чтобы переместить тысячи солдат в Белоруссию в качестве предупреждения НАТО, заявил глава оборонного ведомства Эстонии Маргус Цахкна перед встречей министров обороны ЕС.

«Для российских солдат, направляющихся в Белоруссию, это билет в один конец. Это не мое личное мнение. Мы очень тщательно анализируем, как Россия готовится к учениям «Запад-2017». Мы видим, что они делают по другую сторону границы. Солдаты могут остаться там после учений», — цитирует в четверг министра Reuters.

Ссылаясь на публичные данные о планах железнодорожного движения из России в Белоруссию, Цахкна сказал, что Россия намерена задействовать 4 тыс. железнодорожных вагонов, чтобы перевезти войска в соседнюю республику для создания форпоста на территории ближайшего союзника.

Военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на белорусской территории. Численность войск, которые примут в них участие, не сообщается.

Министерства обороны двух стран неоднократно отрицали, что российские военные могут остаться в Белоруссии. Между тем при разработке плана учений Россией будет учтено усиление активности НАТО.

В апреле 2016 года представители Альянса заявляли о намерении разместить четыре батальона численностью до 4 тыс. человек в странах Прибалтики и в Польше для укрепления своих сил на границе с Россией.

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