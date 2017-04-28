МИД Азербайджана о переговорах в Москве

Руководители МИД Азербайджана, России и Армении доложат о результатах трехсторонних переговоров в Москве главам трех государств, участвующих в этом процессе, сказал журналистам официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя переговоры министров.

Руководители МИД подробно обсудили субстантивные переговоры, проведенные ранее на уровне президентов в Вене и Санкт-Петербурге, сказал Гаджиев.

В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна.