Жадный жених остался без жены и волос

В Индии в деревне Чандва 18-летняя Рубана Парвин вышла замуж за 26-летнего Мантеджа Ансари. Но через три часа брак признали недействительным, так как тесть назвал зятя жадиной, сообщает Daily Mail.

Дело в том, что расчетливый супруг потребовал огромного приданого за супругу. Отец невесты подарил ему мотоцикл, но тот отказался его принимать, потому что мечтал о другой модели. Молодой человек стал угрожать, что "уйдет домой без жены". Пару часов мужчины спорили, а потом вызвали судью, который разрешил паре развестись.

Опозоренный жених лишился клока волос. Кроме того, его наряд "дополнила" табличка с надписью "жадина", которую повесили гости, возмущенные поведением молодого человека.

Его уже бывшая невеста недолго наслаждалась свободой. Отец девушки быстро нашел замену и в тот же вечер выдал ее замуж.