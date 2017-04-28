Подписаться на уведомления
 

Жадный жених остался без жены и волос

 

В Индии в деревне Чандва 18-летняя Рубана Парвин вышла замуж за 26-летнего Мантеджа Ансари. Но через три часа брак признали недействительным, так как тесть назвал зятя жадиной, сообщает Daily Mail.

Дело в том, что расчетливый супруг потребовал огромного приданого за супругу. Отец невесты подарил ему мотоцикл, но тот отказался его принимать, потому что мечтал о другой модели. Молодой человек стал угрожать, что "уйдет домой без жены". Пару часов мужчины спорили, а потом вызвали судью, который разрешил паре развестись.

Опозоренный жених лишился клока волос. Кроме того, его наряд "дополнила" табличка с надписью "жадина", которую повесили гости, возмущенные поведением молодого человека.

Его уже бывшая невеста недолго наслаждалась свободой. Отец девушки быстро нашел замену и в тот же вечер выдал ее замуж.

1922 просмотров


Старости
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
29 Апр 18° / 12°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Брат Национального героя стал чекистом
В Грузию из Турции незаконно провезли огромный изумруд
Центробанк сохранил курс маната
Марат Уелданов приговорен к 8 годам тюрьмы
Кремль рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Жадный жених остался без жены и волос
Турция нанесла ответный удар по курдам в Сирии
МИД Азербайджана о переговорах в Москве
Эстония опасается размещения российских войск в Белоруссии
Турецкий министр: «Баку-Тбилиси-Карс начнет действовать в июне»
Тяжелое ДТП в Тертере
В Индонезии запретили жениться на детях
Как медсестра из Азербайджана травила мужчин в Турции
Азербайджан внесет в «черный список» музыкантов из Италии и Словении
Военных КНДР уличили в использовании игрушечного оружия на парадах
Apple изобрела «бесконечную» батарею для iPhone
Российские военные уничтожили аппаратуру на затонувшем корабле
«Ан-Нусра» начала войну с ИГИЛ
В Азербайджане ожидаются дожди
В Афганистане ликвидировали 50 боевиков ИГ
Суд конфисковал миллиарды Януковича
Facebook будет бороться с пропагандой
В Карабахе убит армянский солдат
Аграмунту запретили разговаривать обновлено
Дипломатический скандал между Израилем и Германией обостряется
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться