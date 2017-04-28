Кремль рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 3 мая обсудят двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, касающиеся в том числе кризиса в Сирии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Эрдоган по приглашению Путина посетит Россию с рабочим визитом.

«В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудят актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.