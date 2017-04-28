Марат Уелданов приговорен к 8 годам тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, решением суда Марат Уелданов приговорен к восьми годам лишения свободы. Стоит отметить, что и гособвинитель Орхан Кенгерли просил для Уелданова восемь лет.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов.

После его задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин.