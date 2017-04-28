Центробанк сохранил курс маната

Центральный банк Азербайджана сохранил официальный курс маната по отношению к доллару на 1 мая на уровне 1,7025 AZN/$1, сообщили в Центробанке.
Центральный банк Азербайджана сохранил официальный курс маната по отношению к доллару на 1 мая на уровне 1,7025 AZN/$1, сообщили в Центробанке.
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