В Грузию из Турции незаконно провезли огромный изумруд

Сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии задержали мужчину, который провез в Грузию через границу с Турцией изумруд в 482,3 карата, передает в пятницу Sputnik Грузия со ссылкой на сайт ведомства.

"Мужчина пересек грузинскую границу с драгоценным камнем, не задекларировав его, накануне вечером. Огромный изумруд находился у него в сумке", — говорится в сообщении.

По данным агентства, цена одного карата неограненного изумруда в Грузии в среднем составляет 250 долларов.

"Изумруд изъяли в качестве вещественного доказательства. В пятницу суд будет решать вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого", — говорится в сообщении.