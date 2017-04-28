Брат Национального героя стал чекистом

Начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев трудоустроил в возглавляемом им ведомстве брата Национального героя Чингиза Гурбанова Бейдуллу Гурбанова. Данную информацию haqqin.az подтвердили в СГБ.
Согласно информации, трудоустройство Бейдуллы Гурбанова в СГБ стало продолжением той заботы, которая оказывается семье Чингиза Гурбанова со стороны главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Напомним, ранее президент Азербайджана подарил семье Чингиза Гурбанова квартиру в Баку.