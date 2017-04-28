Россия объявила в розыск Яценюка

Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом написал министр юстиции Украины Павел Петренко в Facebook.

«Россияне требуют от Интерпола подать Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей. Конечно, никаких оснований для таких заявлений или доказательств этого у них нет и быть не может», — написал Петренко.

Министр юстиции Украины уверен, что Интерпол откажет в удовлетворении этого запроса.

Напомним, 27 марта Ессентукский городской суд (Ставропольский край) заочно арестовал Яценюка. Его обвиняют по трем статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».