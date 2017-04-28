В Сабунчинском районном суде продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных. Как сообщил из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, очередное заседание началось с показаний свидетеля Натига Гумбатова, который проходит свидетелем по эпизоду, связанному с потерпевшим Гадимом Адиловым.

В продолжение своего повествования, начатого на предыдущем заседании, Гумбатов указал, что потерпевший Гадим Адилов обращался в МНБ с жалобой на своих должников при его содействии. Адилов в своем заявлении в спецорганы обвинял задолжавших ему людей в контрабанде. При этом свидетель утверждает, что потерпевший Гадим Адилов сам был должен ему 360 тысяч долларов.

Гумбатов признался, что и сам хотел с помощью МНБ вернуть деньги, которые ему должен был Гадим Адилов. Несмотря на свое родство с Акифом Човдаровым (свидетель приходится внуком тети генерала – ред.), он решил не обращаться непосредственно к генералу, а отправился к своему однокурснику Салиму Мамедову, который ныне является подсудимым.

Гумбатов не скрыл, что когда о деле узнал Акиф Човдаров, то очень ругал его за то, что связался с такими людьми, как Гадим Адилов.

«Сначала я обратился не в МНБ, а в полицию. Вместе с восемью другими обманутыми Адиловым написал заявление в Управление полиции Наримановского района. В отношении Адилова там было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии прокуратура приостановила следствие по нему», - отметил Гумбатов.

Свидетель представил суду копию доверенности, предоставленную Адиловым Халеддину Юсибову, которого он также облапошил.

Гадим Адилов всем выдавал расписку, в силу которой он якобы передает доверенность на долг, который перед ним имеет некий Натик Гасанов. Спустя время выяснилось, что Гасанов никогда и ничего Адилову должен не был.

Дававший показания по данному эпизоду Адиль Насибов еще перед началом заседания суда заявил, что не считает себя свидетелем и вообще не имеет никакого отношения к этому делу.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Адиль Насибов отметил, что приходится братом Ильхаму Насибову, который, как утверждает потерпевший Гадим Адилов, должен ему 180 тысяч долларов.

«Уже достаточно долгое время у меня нет никакой информации о брате. Знаю только, что он жив. Брат и мне должен был денег, и поэтому некоторое время мы не разговаривали. Где он сейчас, понятия не имею», - сказал Адиль Насибов.

Потерпевший Адилов напомнил свидетелю, что когда он явился домой к его брату, чтобы получить деньги, Ильхам Насибов, работавший полицейским, оскорбил и прогнал его.

«Уверен в этом, хотя меня там тогда не было», - заявил Адиль Насибов.

Выступивший в качестве свидетеля Орхан Агакишиев сообщил, что приходится братом потерпевшему Интизаму Агакишиеву. Ранее он работал в компании Miraj-85, а ныне в ООО Planeta, основанном его братом.

Отвечая на вопрос адвокатов, отчего Miraj-85 приостановила свою деятельность, Агакишиев заявил, что из-за финансовых проблем, связанных с таможней и банками, компания не смогла своевременно доставить товар своим клиентам и лишилась репутации.

Несмотря на попытки задать свидетелю наводящие вопросы, он так и не признался, что компания обанкротилась из-за давления, оказываемого на нее сотрудниками МНБ.

Участвовавший в заседании суда в качестве свидетеля бывший сотрудник МНБ Ровшан Адилов (однофамилец потерпевшего – ред.) подтвердил, что лично встретил у здания МНБ Гадима Адилова и сопроводил его в кабинет Акифа Човдарова.

Все обвинения этот свидетель, который приходится другом сына Човдарова, стал отрицать.

Когда гособвинитель начал опрашивать Ровшана Адилова, между ним и адвокатом Акифа Човдарова Камандаром Насибовым возникла дискуссия, сопровождавшаяся взаимными обвинениями. Спор был настолько острым, что судья был вынужден объявить перерыв.

Перед началом второй части заседания произошел еще один конфликт. На сей раз между адвокатом Джавидом Рзазаде и потерпевшим Гадимом Адиловым.

Гадим Адилов на повышенных тонах упрекал всех защитников сразу: «Интересно, почем нынче адвокаты продают свою честь?»

Рзазаде предпочел не отвечать на реплику потерпевшего, но другой адвокат - Шахин Рафиев ответил Адилову в том же оскорбительном духе. И тогда потерпевший с нецензурной бранью набросился с кулаками на адвоката. До открытого мордобоя дело не дошло - помешал другой потерпевший - Джафар Сафаров, разнявший скандалистов.

Инцидент был исчерпан, и показания стал давать бывший сотрудник МНБ и действующий сотрудник СГБ Вугар Мухтаров. Он заявил, что лично проводил потерпевшего Саибхана Самедова от ворот здания МНБ до кабинета обвиняемого Салима Мамедова.

Как это случалось уже не раз, свою лепту в показания решил внести обвиняемый Акиф Човдаров, попросив свидетеля без утайки рассказать все, что он знает о потерпевшем Самедове.

И тогда Мухтаров поставил условие: «Я не могу здесь разглашать подобные сведения, а потому прошу проводить заседание в закрытом режиме. Только в этом случае я расскажу все что знаю».

Однако судья Габиб Гасанов отказался переводить заседание в закрытый режим.

Затем по данному эпизоду выступил обвиняемый Салим Мамедов. «Первый раз мы встретились с Гадимом Адиловым в апреле 2015 года. В своих показаниях он пытался доказать, что мы виделись еще в декабре 2014 года, но это ему не удалось. Позже я узнал, что он хотел сбросить на меня потери, которые он понес за время разбирательства в МНБ. Второй раз я увидел его уже в кабинете Акифа Човдарова. Все его россказни о побоях - полная чушь. Я проработал в этой сфере 25 лет, и никогда ни к кому там не применялось насилие.

Ну и последний раз я видел этого человека в сентябре 2016 года. Во время очной ставки он заявил, что дал мне деньги, которые теперь я обязан ему вернуть. Интересно, как человек, который должен всем на свете, достал деньги для меня?

Что касается Саибхана Самедова, то какое он вообще имеет отношение к делу, связанному с древесиной? Для чего его приплели к нему? Да, Саибхан был связующим звеном в операции, проведенной нами против наркоторговцев. По этому факту открывалось уголовное дело, и доказать это несложно.

Я лично говорил с Саибханом. Этот человек из Ярдымлинского района возил товары в Иран и Россию, и естественно, что он попал в поле наших интересов. Его предупредили, чтобы на вопросы о причине вызова МНБ он говорил, что это связано со спекуляцией древесиной. Это была придуманная нами легенда. После этого долгое время мы вообще с ним не связывались.

В ноябре 2015 года он сам позвонил мне и сказал, что необходимо увидеться. При встрече же он потребовал от меня 30 тысяч манатов, в противном случае грозился написать на меня жалобу в прокуратуру. Естественно, я и слушать не стал - отвернулся и ушел», - рассказал Салим Мамедов.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Салим Мамедов сказал: «Вы не позволили, чтобы заседание прошло в закрытом режиме, а зря - многие детали сразу бы прояснились. Я могу назвать имя человека, который сдал нам Саибхана, но вы готовы взять на себя ответственность, если этого человека убьют?»

Тем не менее имя «этого человека» позже назвал главный обвиняемый – Акиф Човдаров.

Адвокаты настояли на том, чтобы на суде были зачитаны показания Саибхана Самедова на следствии. Вслед затем его спросили, почему сначала он утверждал, что дал сотрудникам МНБ 32 тысячи долларов и 15 тысяч манатов, а теперь требует 45 тысяч манатов. На что, ничуть не смущаясь, Самедов заявил, что учел девальвацию маната.

Кроме того, стало известно, что потерпевший требует с Акифа Човдарова и Салима Мамедова 6 миллионов манатов компенсации за причиненный ему моральный вред.

Показания главного обвиняемого Акифа Човдарова оказались полны деталей, позабавивших присутствовавших в зале.

«Мне стало известно, что человек по имени Гадим Адилов, ставший деловым партнером Натига Гумбатова - сына моей тети, имеет большие долги. Однако он написал заявление, что это ему должны крупные суммы. Более того, этот Адилов оклеветал уважаемого человека, работающего в прокуратуре. Мне пришлось поручить, чтобы Адилова привели ко мне вместе с Натигом», - утверждал Човдаров.

Отругав родственника за то, что связался с Адиловым, генерал, как он утверждает, предложил Гадиму отдавать долг в 360 тысяч частями, если уж не в состоянии вернуть его сразу.

Полностью оправдывал свои действия Човдаров и далее: «Меня обвиняют в том, что я с 40-50 ребятами якобы устроил налет во время свадебного торжества и под дулами автоматов уложил всех гостей на пол. Чуть не с десяток человек после этой истории якобы слегли с инфарктом, у четырех женщин случился выкидыш, а 15 мужчин стали импотентами и теперь не могут подойти к своим женам. Но вы сами убедились, что операция проводилась в фойе ресторана и никакое оружие не применялось.

Ну и по эпизоду с Гадимом Адиловым. Меня обвиняют в том, что я бил его дубинкой по голове до тех пор, как говорится, пока руки не устали. Но в уголовном деле есть четыре экспертных заключения, свидетельствующих, что у Гадима не обнаружено никаких травм».

Мимоходом генерал сообщил, что у него появилась надежда на справедливое решение его дела, потому что глава государства уже проинформирован обо всем. И тут Човдаров не преминул поддеть судей, мол, раньше они и слова сказать адвокатам не давали, а теперь настроены на объективное рассмотрение дела.

Отвечая на замечание гособвинителя Вугара Гулиева, что он неоднократно действовал вопреки закону об оперативно-розыскной деятельности, Човдаров заявил:

«Наша работа очень специфичная. Нарушая один раз закон, я в тысячу раз больше приношу пользы государству. Как-то я окольными путями на лошади доставил в Азербайджан гражданина другой страны. Наши пограничники, между прочим, не просекли этого».

Адвокаты генерала со смехом посоветовали своему подзащитному не раскрывать таких деталей своей службы, а то следователи пришьют ему дело о незаконном пересечении границы.

Но Човдарова было уже не остановить. «Саибхана мы взяли в разработку, чтобы получить информацию о наркоторговцах. Удалось узнать, что в одном из горных сел Ярдымлы некий Габиль Алиев хранит дома 6 кг гашиша. А это село находится в таком труднодоступном месте, что до него можно добраться только на лошади. С просьбой отыскать Габиля к нам обратился Рустам Усубов. Саибхан уверял, что поможет его найти, и действительно указал дом, в котором находился наркоторговец. Он был вооружен и опасен, но мы взяли его ночью, когда он спал. Из дома отца Габиля Алиева мы изъяли свыше 6 кг наркотиков. Торговца зельем арестовали, а позже он умер в тюрьме. У него остались трое сумасшедших братьев, и они убьют того, кто сдал их брата, если узнают его имя», - вспоминал свое героическое прошлое генерал.

После вопросов гособвинителя к Акифу Човдарову и Салиму Мамедову, как именно они завербовали Саибхана Самедова, и, соответственно, пояснений обвиняемых судебное заседание завершилось.

Следующее заседание состоится 1 мая.