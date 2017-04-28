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Черногория одной ногой в НАТО

 

Скупщина (парламент) Черногории проголосовала за вступление в Североатлантический альянс. Трансляция заседания велась по национальному телевидению, передает РИА Новости.

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов из 81.  

Присутствующие, среди которых были президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, встретили аплодисментами это решение.

Перед голосованием с обоснованием необходимости вступления в Альянс выступил действующий глава правительства Душко Маркович. 

Голосование прошло в отсутствие противников Альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с требованием решать судьбу вступления в НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме.

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