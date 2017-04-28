При ASAN создается Центр мониторинга трудовых отношений

В Азербайджане будет создан электронный реестр юридических и физических лиц, занимающихся жилищным строительством, сообщает сайт главы государства.

Создание предусмотрено указом президента Азербайджана о дополнительных мерах по усилению надзора с целью предотвращения неоформленных трудовых отношений в сфере строительства, подписанным в пятницу.

Указом предусмотрено создание Центра мониторинга трудовых отношений при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmet).

Центр будет осуществлять мониторинги с целью предотвращения неофициальных трудовых отношений в сфере строительства и усиления надзора.

В связи с этим Центр будет устанавливать камеры на строительных объектах и осуществлять наблюдение за процессом работ. В полномочия Центра также входит создание аналитической системы распознавания работников и управления этой системой.

В случае возникновения у Центра подозрений в использовании неоформленных работников на объекты строительства будут направляться выездные мониторинговые группы.

Места установления камер и технические параметры по ним будет определять ASAN xidmet.