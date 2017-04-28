Евровидение-2017 стартует в Киеве 7 мая. Для украинцев это будет 14-е выступление в конкурсе. «24 канал» подсчитал, какая страна за эти годы отдала Украине наибольшее число баллов. Выяснилось, что самым благосклонным к украинцам на Евровидении является Азербайджан.

При подсчете учитывались оценки судей и голосование зрителей. Средний балл, который граждане нашей страны присуждали украинским исполнителям, равен 9,63.

В первой пятерке оказались также Беларусь (8,71), Польша (8,55), Грузия (8,50) и Молдова (8,27). Далее в первой десятке Чехия, Италия, Россия, Армения и Латвия. От них Украина в среднем получала 6-7 баллов.

Есть еще другой показатель – кто за всю историю чаще давал Украине первое место - 12 баллов. По этому критерию рекордсменом является Польша. От нее украинцы четыре раза получали по 12 баллов – в 2004, 2005, 2007 и 2016 годах.

Также подсчитана сумма баллов, которую украинцы отдали каждой стране за всю историю участия в Евровидении. Фаворитами украинцев оказались... россияне. Общий балл, отданный Российской Федерации на Евровидении, – 110.

В 2016 году, несмотря на войну, украинские зрители отдали российскому исполнителю Сергею Лазареву 12 баллов. В этом году Россия не будет принимать участия в Евровидении.

На втором месте с 74 баллами Азербайджан. Третьей у украинцев на Евровидении стала Молдова (49 баллов).

В первой десятке по баллам от Украины на Евровидении оказались также Армения, Грузия, Норвегия, Швеция, Беларусь, Польша и Сербия.