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Фахрия Халафова комментирует переход на хиджаб эксклюзив

Автор: Беседовала Жаля Мамедова, отдел социума 

По данным глобальной компании Salaam Gateway, только в 2015 году объем рынка мусульманской одежды в мире составил 244 млрд долларов. На этот сегмент обратили внимание и глобальные бренды: Chanel и DKNY создают специальные исламские коллекции, а H&M первым снял в рекламной кампании модель в хиджабе.

Недавно крупнейший производитель спортивной одежды Nike объявил о начале массового производства спортивных хиджабов для спортсменок-мусульманок. В том, что рынок мусульманской и в целом восточной одежды весьма перспективен, и к тому же может привлечь новых туристов, согласны и азербайджанские эксперты, опрошенные haqqin.az.

Фахрия Халафова, первый профессиональный азербайджанский художник-модельер, основоположник школы моды в Азербайджане после обретения независимости, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент кафедры моделирования Азербайджанского Государственного Университета культуры и искусств, основатель модного дома «Fakhriya Khalafova» в беседе с haqqin.az отмечает, что «восточный стиль сам по себе является плодотворным источником вдохновения».

Фахрия Халафова, как отмечается в справочниках - первый профессиональный азербайджанский парфюмер и создатель первого азербайджанского парфюмерного аромата. Автор направления стиля в моде — квинтэссенция национальных азербайджанских традиций и современной формы, актуального взгляда на жизнь и трансформации азербайджанского национального костюма в проектировании современной одежды.

«Одежда арабских стран входит в группу восточного стиля. Восточный стиль сам по себе в моде всегда являлся источником вдохновения для дизайнеров разных национальностей. Европейские дизайнеры много внимания уделяли в своих коллекциях элементам восточного стиля. Есть даже знаменитые бренды, базисной основой которых являются восточные орнаменты и колорит, восточные ткани и аура», - говорит Фахрия Халафова.

По ее словам, в восточный стиль входит несколько этнических направлений. «Самым популярным является индийская одежда, индийский национальный костюм. Эта одежда очень разрекламирована и здесь определенную роль сыграл кинематограф и музыка, поэтому индийский стиль и ткани очень популярны. В восточную группу также входит японская одежда, а из арабских самой популярной является марокканская, к примеру, марокканский расшитый кафтан, элементы которого очень популярны в Европе. Кстати, в группу восточного стиля входит также азербайджанский национальный костюм, и я об этом говорила на конференции в Париже в рамках фестиваля, посвященного именно восточному стилю. Демонстрируя свою коллекцию, я заявила, что она является отражением азербайджанского колорита и он тоже относится к восточному стилю».

По словам модельера, если азербайджанские дизайнеры будут интерпретировать одну из перечисленных восточных групп, «они все равно будут делать это по-своему и естественно там будет проглядываться азербайджанский колорит, так как любой азербайджанский дизайнер подпитан своей национальной культурой, своим видением и вкусом и поэтому будет определенный синтез, который, по-моему, будет намного интересней чем даже этнический первоисточник и поэтому такие эксперименты возможны».

«Появление любого предложения диктует рынок, и если он на самом деле будет требовать такой продукт, то думаю, что возможно делать одежду в таком направлении и тут стилизация будет иная. В Париже на фестивале я делала стилизованный индийский национальный костюм, который получился у меня по-своему и все были удивлены. Это возможно и интересно. Думаю, стилизуя любое фольклорное направление и любой этнический стиль, обязательно надо хорошо знать его в первоисточнике, кроме того, надо обладать талантом и навыками. Точно также произвести национальный костюм, как он производится в восточных странах, думаю, у азербайджанского производителя не получится, потому что здесь есть свои нюансы, свой подход, ткани, вышивки, обработка, поэтому будет стилизация. Помимо всего этого, как и в любой сфере, в моде также нужно добиваться, чтобы продукт был востребован и конкурентоспособен», - подчеркивает Халафова.

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