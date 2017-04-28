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МИД Азербайджана о напряженности на линии фронта

 

«В первую очередь хотел бы задать вопрос: что делают солдаты Армении на суверенных территориях Азербайджана?», - сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем комментарии в связи с очередными антиазербайджанскими высказываниями главы пресс-службы МИД Армении, передает Trend.

Последняя напряжённость, сопровождающаяся человеческими потерями, в очередной раз подтверждает хрупкость мира на линии соприкосновения войск, отметил Х.Гаджиев.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главным источником напряженности и нарушения режима прекращения огня, сказал официальный представитель МИД.

«Руководство Армении уклоняется от вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Совета безопасности ООН. Поэтому всю ответственность за напряженность на линии соприкосновения несет руководство Армении», - сказал Гаджиев.

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