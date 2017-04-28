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Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан пытаются втянуть в Евразийский Союз»

Автор: Отдел политики 

Как считает председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, Евразийский экономический союз уже сегодня можно назвать структурой, сопоставимой с Европейским союзом по глубине интеграции, хотя Евразийский экономический союз — объединение достаточно молодое по сравнению с ЕС, вопросы перед данной интеграционной структурой стоят не менее сложные.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день какого-либо институционального сотрудничества между Европейской и Евразийской экономической комиссиями не существует. Однако я убежден, что совместные усилия ЕС и ЕАЭС позволили бы значительно повысить конкурентоспособность стран-участниц на всех рынках на пространстве от Атлантического до Тихого океана. Мы должны строить мосты, а не стены между нашими объединениями. Это моя принципиальная позиция. Так что, Евразийский экономический союз открыт для партнерских отношений, в том числе со странами ЕС», — констатировал Саркисян.

Однако не все разделяют подобное отношение к Евразийскому экономическому союзу. Комментируя haqqin.az это заявление Т.Саркисяна, бывший посол Литвы в Азербайджане Кестутис Кудзманис скептически заметил, что не стоит даже сравнивать эти две структуры.

«Валовый внутренний продукт стран Евросоюза составил 13 трлн 068 млрд евро, приблизительно 25% мирового ВВП. 

Доля Евросоюза в мировой торговле составляет 20%, ЕАЭС - около 0,5%. И о каком сравнении может идти речь? Хотя ЕАЭС взял какие-то проекты у Евросоюза, но до его уровня ему идти и идти», -  уверен литовский дипломат.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов тоже считает сравнение ЕС с ЕАЭС некорректным.

Вахид Ахмедов

«Какое может быть сравнение организации с триллионами евро оборота с организацией, куда входят всего шесть государств. ЕС - это большой экономический проект, который осуществляют 28 государств.

Азербайджан тоже пытаются втянуть в ЕАЭС, но пока это предложение не представляется экономически выгодным для нас. Наш экспорт в основном идет в Европу, и в интеграции в эту структуру нет особой необходимости», - полагает депутат.

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