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В Британии утвердили "поправку Магнитского"

 

Королева Великобритании Елизавета Вторая утвердила связанную с "делом Магнитского" поправку в законопроект о борьбе с преступными финансами, говорится в сообщении инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, передает РИА Новости.

Поправка предусматривает блокирование активов лиц, нарушивших права человека в любой из стран мира. Также документ предполагает защиту для правозащитников и информаторов, "ищущих способы сделать явными незаконные действия официальных властей". В поправке говорится о преследовании тех, кто получает доход от средств, полученных нарушителями прав человека. Санкции в отношении нарушителей будут применяться вне зависимости от того, до или после вступления закона в силу были совершены противоправные действия.

Таким образом Великобритания стала третьей страной в мире, использовавшей имя Сергея Магнитского для разработки и введения санкций. В 2012 году подобный закон приняли США, в 2016 году — Эстония. Парламентарии ЕС и Канады в настоящее время рассматривают аналогичные законопроекты.

Изначально законопроект был представлен в октябре 2016 года, в нем предлагались меры по ужесточению контроля за потоками нелегальных средств и упрощению процедуры применения уже существующего законодательства в этой области. Палата общин в феврале этого года приняла документ в третьем чтении, позже законопроект был принят верхней палатой британского парламента.

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