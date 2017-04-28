Около 10 тысяч человек приняли участие в акции протеста против съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в центре города Кёльн. Для охраны правопорядка было привлечено около 4 тысяч полицейских. Кроме нескольких демонстраций, ранним утром были проведены акции по блокаде отеля, в котором должен состояться съезд. Даже католические и протестантские церкви заявили о своем участии в акциях протеста.

За день до этого члены глобального сетевого сообщества «Авааз» (Avaaz) провели своеобразную акцию перед Кёльнским собором, надев маски четырех наиболее известных членов АдГ – Петри, Хёкке, Гаулянда и фон Шторха. Участники акции были одеты в костюмы овец и униформы. Они хотели показать, что АдГ руководствуется в своей деятельности противоречивыми идеями и пытается себя представить иначе, чем эта партия является на самом деле.

Сопредседатель партии «Левые» (Die Linke) Катя Киппинг заявила, что АдГ является «партией социальной изоляции и расистской направленности». По ее словам, лидеров АдГ не заботят проблемы людей, они лишь используют их страхи для своих целей. «Пришло время, чтобы эти лица, приобретающие выгоду от плохого управления социальной сферой, оказались на свалке истории вместе со своим презрением к человеку», – сказала Киппинг.

Для блокады активисты собрались в 7 часов утра в различных местах города. Им удалось обойти полицейские блокпосты, и к половине восьмого блокада была успешно установлена. Для снятия блокады полиция задействовала крупный контингент сотрудников с использованием вертолетов, полицейской конницы, брандспойтов и других средств. Произошли небольшие стычки между протестующими и стражами правопорядка. Участники блокады были неоднократно атакованы полицейскими с дубинками и на лошадях. Только небольшое количество членов АдГ смогли проехать к месту съезда на автомобилях. Остальным пришлось пробираться через блокаду пешком под защитой полицейских. Проходящих членов АдГ освистывали и оскорбляли криками «Нацисты вон!» Несмотря на усилия полиции, одному из протестующих удалось забросать нескольких членов АдГ конфетти. Тем не менее, съезд АдГ смог начать свою работу, хотя и с опозданием.

Около 11 часов утра началась большая демонстрация при участии 15-20 тысяч человек, которые маршем прошли по центру города. Около 20 тысяч демонстрантов также собрались в то же время на площади перед отелем, в котором проходил съезд АдГ. На состоявшемся митинге выступили премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Ханнелоре Крафт (СДПГ) и обер-бургомистр Кёльна Генриетта Реккер (независимая). Реккер заявила в интервью «Deutsche Presse-Agentur» (Германское пресс-агенство), что надеется, что демонстрация станет символом толерантности, уважения и разнообразия.

«Я считаю провокацией то, что АдГ проводит свой съезд в Кёльне, потому что Кёльн выступает за то, что АдГ не приемлет, – сказала обер-бургомистр. – Это толерантность, это разнообразие, это радушный прием для всех людей, прибывающих в Кёльн, вне зависимости от того, ищут ли они здесь убежища или просто хотят тут жить».

Представители профсоюзов и церковных организаций Кёльна, принявшие участие в митинге, призвали к уважению и толерантности. Во второй половине дня тысячи людей вновь вышли на акцию протеста, организованную Кёльнскими карнавальными обществами. Каких-либо инцидентов, кроме произошедших утром, отмечено не было.