Трамп расширил добычу нефти и газа на шельфе

Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный расширить добычу нефти и газа на шельфе США, передает РИА Новости.

Указ предписывает пересмотреть текущий план разработки континентального шельфа и воздержаться от дальнейшего расширения морских заповедников. Речь идет почти о 7 млн квадратных километров, находящихся в ведении Министерства внутренних дел, которое в США ведает вопросами землепользования и природными ресурсами. На этой территории, по подсчетам министерства, может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа. В настоящее время на почти всей территории этого шельфа запрещена добыча нефти и газа.

"Это принесет много богатства нашей стране и много замечательных рабочих мест", — заявил Трамп, подписывая указ.