На днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе его апрельского визита в Россию в середине апреля Москва и Вашингтон не решили никаких вопросов. То есть, фактически расписался в бесцельности своей поездки в РФ.

«Мы ничего не решили на той встрече», - откровенно признался Тиллерсон, добавив, что Россия должна решить, хочет ли она стать «позитивной частью глобального мирового порядка».

Свое отношение именно к этому заявлению госсекретаря США и подчеркнул профессор Санкт-Петербургского университета Борис Исаев в своих комментариях для haqqin.az.

Пока очень много неопределенностей в российско-американских отношениях, возможно, поэтому Москва взяла тайм-аут, считает российский политолог.

«Все может решиться после личной встречи Трампа с Путиным - либо стороны придут к общему взаимопониманию, либо продолжат противостояние. И от этого будут зависеть процессы во всем мире. Обычно когда крупные державы конфликтуют друг с другом, это оказывает влияние и на другие конфликты в мире, то есть, все подводные камни начинают расшатываться, и вполне вероятно, что это может сказаться и на карабахском конфликте», - предполагает Б.Исаев.

Как предполагает эксперт, США пока самоустранились от решения карабахского конфликта, но если они не придут какому-либо результату с Россией, то вполне вероятно, внесут элементы конфронтации во все конфликты, в том числе, в украинский и карабахский.

«США воспринимают все конфликты через призму своих геополитических и геоэкономических приоритетов, поэтому взгляд Вашингтона на конфликты будут зависеть от того, насколько это отвечает его интересам. Поэтому любое противостояние между Москвой и Вашингтоном может оказать серьезное влияние и на малые конфликты», - не сомневается политолог.