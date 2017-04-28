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Как азербайджанские яблоки попали в Армению? эксклюзив

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Власти Армении продолжают масштабные поиски азербайджанских яблок на прилавках ереванских магазинов. Официальная версия попадания яблок фирмы ООО «DAD Fruits Kənd Təsərrüfatı» заключается в следующем: яблоки попали в Армению контрабандным путем.

Госслужба Армении по безопасности продуктов питания передала информацию и фотографии (!) яблок в надлежащие органы для проведения работ по выявлению импортера с учетом того, что через приграничные пункты, на которых Госслужба проводит мониторинг и проверки, никаких грузов азербайджанского происхождения, в том числе яблок, в Армению импортировано не было.

Отмечается, что в апреле в Армению были импортированы яблоки из Польши, России, Украины, Грузии и Италии.

Между тем, попытки haqqin.az узнать что-либо по этому поводу у компании DAD оказались тщетными: телефоны предприятия в Азербайджане отключены. Наш корреспондент связался с указанным на сайте DAD предприятием-партнером в Москве OOO МultiFresh+. Там сообщили, что уже около года их работа с DAD прекращена.

«В период совместной работы реэкспорт азербайджанских яблок вне России не осуществлялся», подчеркнули в МultiFresh+. Здесь отметили, что на прилавках российских магазинов есть продукты DAD. Возможно, с азербайджанской компанией работают другие партнеры в России.

В свою очередь, руководитель компании-партнера DAD в Санкт-Петербурге Виталий Зуев сообщил, что азербайджанские яблоки в любом количестве могут попасть в Армению по различным каналам и отследить полностью маршрут невозможно.

«Мы продаем товар из Азербайджана оптовым российским предприятиям. Там их могут купить любые российские компании и провезти в любую страну: легально или контрабандно», сказал собеседник.

По словам Зуева, Россия находится под санкциями США, но на прилавках российских магазинов полно американских товаров и даже конфет украинской фирмы «Рошен», а ведь с Украиной у РФ сейчас не самые лучшие отношения. Этот факт говорит о том, что есть много возможностей для провоза товаров, минуя пограничный контроль, растаможку и санкции.

По его мнению, утверждения армянских властей о том, что яблоки прошли каким-то неведомым путем, ничего не значат. «Возможен такой вариант: компания ввозит в страну пять машин со своим грузом, но только одна из них проходит пограничный контроль и таможенный досмотр».

При этом Зуев подчеркнул, что никакого реэкспорта азербайджанских продуктов из России в Армению со стороны ООО «SUN SIDE» не было.

Вероятность реэкспорта азербайджанских яблок грузинскими фирмами напрочь отверг и грузинский эксперт Николоз Нануашвили. «Зачем грузинским компаниям заниматься рискованными поставками азербайджанских яблок, когда у самой Грузии высокое производство этого продукта? Контрабандный провоз яблок в таком большом количестве в Армению через грузинскую территорию не представляется возможным», - подчеркнул Нануашвили.

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