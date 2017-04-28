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Литовец кинул Google и Facebook на $100 миллионов

 

Транснациональные IT-корпорации Google и Facebook признали, что стали жертвой обмана на 100 миллионов долларов. Как сообщает Минюст США, за нападением стоит 48-летний гражданин Литвы Эвальдас Римасаускас, которому в марте предъявили обвинения в мошенничестве, передает Русская служба ВВС.

В марте ведомство сообщило, что литовец с 2013 по 2015 год выдавал себя за азиатского бизнесмена, производящего программное обеспечение, вместо этого подделывая счета, контракты и выманивая данные фишингом.

Фишинг - один из самых распространенных методов интернет-мошенничества, нацеленный на получение доступа к логинам и паролям пользователя.

Когда министерство впервые сообщило о задержании Римасаускаса в Литве, оно не указывало потерпевших.

"Подложные электронные письма рассылались сотрудникам компаний, что регулярно приводило к переводам миллионов долларов на счета "азиатской" компании", - отмечали в Минюсте США.

Все эти сообщения были оформлены как письма от одной компании, однако все они вели на ложные адреса, на которые работники Google и Facebook переводили средства.

"Мы заметили утечку данных в отделе продаж и оперативно предупредили власти. Мы вернули себе деньги", - отметила пресс-служба Google.

"Facebook быстро вернул львиную долю потраченных средств и теперь сотрудничает со следствием", - сообщила представитель крупнейшей соцсети.

В обеих компаниях не уточнили, каким именно способом они добилась возмещения ущерба.

Согласно недавнему отчету Европола, киберпреступления, основанные на фишинге, в последнее время участились, в связи с чем компаниям советуют тщательнее проверять историю тех, с кем они сотрудничают.

"Иногда персонал больших компаний думает, что защищен, поэтому всегда необходимо проводить с коллективом тренинги", - сказал в беседе с ВВС эксперт по кибербезопасности Джеймс Мод.

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