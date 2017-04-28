В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ - генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание, которое прошло накануне, было целиком посвящено рассмотрению иска по заявлению владельца магазина Star GSM Бахтияра Мусаева и работников этого магазина.

Потерпевший Бахтияр Мусаев в своих показаниях отметил, что 7 ноября 2014 года группа сотрудников МНБ вошла в принадлежащий ему магазин Star GSM, расположенный рядом со станцией метро «28 мая», выстроила в ряд коллектив магазина и приступила к обыску.

По словам потерпевшего, ему удалось, представившись продавцом, скрыться из магазина, однако трех его работников доставили в здание министерства. Чтобы не схватили и его, Мусаев выключил все свои телефоны. Однако через пару дней сотрудники МНБ посредством мессенджера «Скайп» вышли с ним на связь и потребовали принести им 100 тысяч долларов. После того как предприниматель выплатил необходимую сумму, его работников выпустили на свободу.

Отвечая на вопросы адвокатов обвиняемых, Бахтияр Мусаев рассказал, что за неделю до событий в его магазин приходила женщина по имени Вюсаля, которая купила только появившихся в продаже несколько телефонов iPhone 6. Через несколько дней эта женщина позвонила и сказала, что хочет купить еще 100 телефонов той же модели. В то время закупочная цена iPhone 6 составляла 790-810 манатов, а продавали их за 899 манатов. Однако сам Мусаев покупал эти телефоны с рук за 590-610 манатов и реализовал за 630 манатов. Как признался потерпевший, он покупал и сбывал подделки под iPhone 6.

После вопросов адвоката Адиля Исмаилова, стало ясно, что в магазине Мусаева практически не велась бухгалтерия. Владелец объекта почему-то затруднялся ответить, заключались ли трудовые контракты, как осуществлялся учет поступавшего товара, в полном ли объеме выплачивались налоги и др.

«С каждого телефона нам оставалось 2030 манатов. Если бы мы учитывали эти деньги, то не смогли бы покрыть даже наши долги. У нас было негласное соглашение с налоговыми органами: мы отстегивали им каждый месяц тысячу манатов», - не став юлить, откровенно признался Мусаев.

А вот на вопрос адвоката Адиля Исмаилова, продавались ли в его магазине контрабандные телефоны, потерпевший ответил отрицательно, заявив, что все покупал, как говорится, с рук, попытавшись объяснить это понятие.

«И тогда и сейчас эти телефоны везут из-за границы сумками и просят за них совсем немного по сравнению с настоящей стоимостью. Если хотите, я сейчас выйду и за час куплю и принесу 60-70 iPhone», - уверял потерпевший.

Затем суд выслушал Герая Манташова, также потерпевшего по этому эпизоду. В рассматриваемый период он работал менеджером в магазине Star GSM. Манташов. Свидетель заявил, что он лично продавал телефоны этой самой Вюсале.

«7 ноября я позвонил Вюсале ханум и предупредил, что не смог достать к ее приходу заказанные ею 100 телефонов и могу предложить только 50. Она сказала, что сама не может приехать в магазин, и попросила меня привезти ей телефоны к бывшей чайной фабрике. Я поехал с нашим сотрудником Туралом. Мы встретились с Вюсалей, и она начала отсчитывать мне деньги не выходя из машины. Потом она предложила мне еще раз проверить сумму на специальном аппарате, однако я уверил ее, что это лишнее. Тем не менее она принялась заново пересчитывать деньги, и как раз в этот момент этот момент к ее машине, куда сел и я, подошли несколько человек. Они представились сотрудниками МНБ и спросили, где оставшиеся телефоны. Затем они усадили меня, а потом и Турала в свою машину и привезли в наш магазин. Там они провели обыск, а потом Турала и Эльнура и меня отвезли в МНБ», - утверждал потерпевший.

По словам Герая Манташова, с ними в МНБ с ними обращались достаточно корректно и даже угостили обедом в кафе «Султан», а через три дня вообще отпустили. Но прежде предложили написать признательные показания, в том что они завозят в Баку контрабандные телефоны.

Адвокат Адиль Исмаилов поинтересовался у Манташова, официально ли он числился сотрудником магазина, он ответил утвердительно. Однако уточняющие вопросы вызвали у него замешательство.

Адвокат: У вас имелась карта страховки?

Потерпевший: Почему эта карта должна была быть у меня? Наверное, она была у бухгалтера.

Потерпевший Турал Гафаров в своих показаниях заявил, что он отвечал в магазине Star GSM за продажу компьютеров и планшетов.

«Я сидел в машине, а Герай в это время был в машине Вюсали ханум. В этот момент ко мне подошли несколько человек, представившиеся сотрудниками МНБ, и потребовали отдать им телефон и ключи от машины. Потом меня пересадили в автомобиль Audi, где за рулем был Натик Алиев, а в пассажирском кресле – Физули Алиев. Натик Алиев отчего-то злился и даже дал мне пощечину. Но Физули Алиев его одернул, предупредив, что вести себя нельзя», - рассказал Турал Гафаров.

Отвечая на вопросы адвокатов, Гафаров подтвердил, что две его сестры работали тогда в МНБ. Также он объяснил, у его отца больное сердце, и Физули Алиев пошел ему навстречу и отпустил домой на следующий день. Однако 9 ноября в 9.00 он уже опять был в МНБ.

«В тот день нам заявили: «Ваш хозяин – дешевка, он написал жалобу в прокуратуру». У меня потребовали, чтобы я позвонил на «горячую линию» в Генпрокуратуру и сказал, что никакие сотрудники МНБ нас не задерживали. Я подчинился…», - не скрыл потерпевший.

Далее выступили другие свидетели по эпизоду. Гюнай Мамедова сообщила, оформляла в Star GSM оформлением телефонных номеров. По ее словам, в день обыска в магазине ее на работе не было.

«Мне позвонили и сказали, что мы не будем работать три или четыре дня. В это же время мне предложили работу в Nar Mobile, и я согласилась перейти туда. Больше в Star GSM я не возвращалась», - сказала свидетель.

Идрис Мустафаев также раньше работал в Star GSM – ремонтировал сотовые телефоны.

«Когда в магазин пришли сотрудники МНБ, один из них - Физули Алиев передал мне свой телефон и предложил починить, мол, не отключается подсветка. А потом трех наших работников забрали в МНБ, но меня не тронули», - показал он.

«Наверное, потому что ты отремонтировал телефон самого Физули Алиева», - пошутил один из адвокатов.

Еще один потерпевший по этому эпизоду - Эльнур Аббасов рассказал, что работал в Star GSM кассиром. В день обыска сотрудники МНБ распорядились, чтобы он собрал все наличность в кассе магазина и взял ее с собой в министерство. По словам потерпевшего, в кассе было 80 тысяч долларов и 22 тысячи манатов. Его вместе с этими деньгами и другими работниками магазина доставили в МНБ. Вместе с тем потерпевший уверял, что когда через два дня их отпустили, все деньги ему вернули, и он отвез их в магазин и положил в сейф.

Адвокат Адиль Исмаилов спросил у Эльнура Аббасова, где он брал телефоны, которые они затем у них в магазине продавались по заниженным ценам.

«Официальные дилеры продавали телефоны за 810 манатов, а мы должны были продавать их не меньше чем за 899 манатов, иначе бы нас оштрафовали. Но были и такие люди, кто, купив свой телефон в кредит, не могли расплатиться и предлагали нам купить их меньше стоимости. Мы приобретали и продавали именно такие аппараты», - отбарабанил потерпевший, видимо, заранее подготовленный смехотворный ответ.

Немало абсурдных деталей и противоречий было и в показаниях владельца магазина Бахтияра Мусаева, что не раз вызывало смех в зале.

Так, Мусаев уверял, что в день обыска сотрудники МНБ изъяли 80 тысяч долларов и 22 тысячи манатов, которые, однако, полностью вернули уже через два дня. Но почему-то тогда же эмэнбешники МНБ запросили от него 100 тысяч долларов и только после вручения им этой суммы выпустили троих его работников.

Адвокаты не замедлили выяснить, чем объясняется такая странность – зачем им было брать такую сумму, если почти столько же сразу отдали? Потерпевший Б.Мусаев пытался объяснить, что он, сбежав из магазина, при содействии своего адвоката пожаловался на сотрудников МНБ в Генпрокуратуру. Может, мол, потому и вернули…

Адвокаты обвиняемых прямо изложили, что все сотрудники Star GSM во главе с владельцем магазина Б.Мусаевым так или иначе связаны с контрабандной продукцией.

Отметим, что все потерпевшие, утверждали, что полковник Физули Алиев угрожал им своим «серебряным пистолетом».

Напомним, что необычный пистолете Физули Алиева первыми на этом процессе упомянули потерпевшие, торговавшие золотом и бриллиантами. Ф.Алиев заявил тогда, что никогда не брал на операции свое табельное оружие и эти заявления делаются с целью обвинить его еще и в бандитизме.

Очередное заседание суда состоится 2 мая.