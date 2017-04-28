Эрдоган: «Регион находится на грани хаоса»

Международное сообщество нуждается в реформах. В противном случае человечество может впасть в еще больший пессимизм, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VIII ежегодном саммите Атлантического совета (Atlantic Council) США в Стамбуле, передает Anadolu.

По словам президента Турции, существующие системы бездействуют и не способны решать проблемы.

«Нужно соответствовать веяниям времени. В противном случае ветер перемен превратится в ураган, который сметет всех на своем пути. Мы стоим перед четким выбором: все в наших руках!», - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что нет ничего более естественного, чем действия Анкары, основанные на международном праве: «Турция – правовое государство, и пока сохраняются угрозы, она будет принимать все необходимые меры по их ликвидации!».

Президент отметил, что Турция не позволит террористическим организациям установить контроль над территорией вдоль своей южной границы.

«Невежды считают, что смогут создать некое государственное образование на севере Сирии. Анкара не оставит без ответа подобного рода попытки. Мы против раздела Сирии. Турция проявляет решимость в борьбе с терроризмом, как на своей территории, так и вне ее. В этом вопросе мы надеемся на солидарность и поддержку наших друзей и союзников», - отметил глава государства.

Глава государства привлек внимание к деятельности террористических организаций в регионе, где расположена Турция.

По его словам, нельзя игнорировать преступления и политику этнических чисток, которую проводят террористы ПКК, утверждая, что борьба с терроризмом направлена исключительно против боевиков ИГ. «Подобная позиция приведет к новым преступлениям против человечности», - предупредил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Анкаре прекрасно известна истинная сущность террористов ПКК и сирийских ответвлений этой организации – PYD и YPG. «Друзья Турции могут получить от нас информацию о реалиях процессов в регионе. В противном случае предпринимаются шаги, основанные на ошибочной информации», - отметил глава государства.

«Регион находится на грани хаоса. Уничтожаются целые культуры, и население столкнулось с угрозой неминуемой гибели», - добавил Эрдоган.