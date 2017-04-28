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СМИ узнали о тайном разговоре Путина и Порошенко

 

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Москве и Киеве.

По данным издания, последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны. По словам собеседника газеты, разговор проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон».

«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — пояснил он.

По его словам, сторонам не удалось прийти к конкретным договоренностям, единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались «некоторых гуманитарных аспектов». Как рассказал источник газеты в Киеве, близкий к окружению Петра Порошенко, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик. Он также добавил, что Порошенко предупредил Путина о прекращении поставок электроэнергии с украинской территории, если ДНР и ЛНР не выплатят долги.

Ранее СМИ сообщали, что Путин и Порошенко продолжают общаться по телефону. По данным СМИ, с начала этого года они провели как минимум четыре таких разговора, хотя на официальном уровне представители двух стран обмениваются жесткими обвинениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор двух лидеров. По его словам, таких разговоров было несколько, однако сколько их было проведено и по чьей инициативе, он сообщать отказался.  

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