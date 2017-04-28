Эльмар Мамедъяров о своей встрече с Налбандяном

«На трехсторонних переговорах министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху встреча президентов не обсуждалась», - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает АПА.

По его словам, решение о встрече должны принять непосредственно главы государств. На вопрос относительно оценки прошедших переговоров, Э.Мамедъяров ответил, что она отражена в принятом по итогам встречи заявлении.

«Об итогах встречи проинформировал глава пресс-службы министерства Хикмет Гаджиев. О результатах трехсторонней встречи мы, министры, доложим главам государств», - сказал Э.Мамедъяров.

Отметим, что сегодня в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

После полуторачасовых переговоров было принято совместное заявление, в котором отмечается, что на встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.