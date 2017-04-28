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Ле Пен ответила Зидану

 

К советам футболиста Зинедина Зидана можно прислушиваться в вопросах футбола, но не политики, заявила кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV в пятницу.

"Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчет политики я не уверена", — сказала Ле Пен.

Ранее в пятницу прославленный французский футболист Зинедин Зидан, говоря о предстоящем втором туре президентских выборов, призвал "избегать "Национальный фронт".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Согласно опубликованному в пятницу опросу компании OpinionWay, во втором туре Ле Пен может набрать 40% голосов, тогда как за Макрона проголосуют 60% избирателей.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Зинедин Зидан — французский футболист алжирского происхождения, игравший за туринский "Ювентус" и мадридский "Реал", в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году. В 2006 году завершил спортивную карьеру, сейчас является главным тренером "Реал Мадрид", с которым в первые же месяцы работы дошел до финала Лиги чемпионов.

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