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В России только 10% населения хорошо относится к мигрантам из Закавказья Данные опроса

 

Российская организация по изучению общественного мнения "Левада-центр" сегодня опубликовала данные об отношении россиян к мигрантам из стран СНГ.

На вопрос «Не могли бы вы сказать, как вы относитесь к трудовым мигрантам из стран Закавказья (Азербайджана, Армении, Грузии), 10% ответили «хорошо, сочувствую им», 51% - «терпимо, нейтрально», 34% - «плохо». Затруднились ответить 10% опрошенных.

При этом россияне хуже, чем к закавказским мигрантам, относятся к гастарбайтерам из Средней Азии: им сочувствуют 10% опрошенных, 48% относятся к ним «терпимо, нейтрально», а 38% - «плохо». На вопрос не смогли ответить 5% респондентов.

Лучше всего россияне относятся к приезжим из Украины и Белоруссии. Соответственно, 52% и 57% относятся к их пребыванию в России «терпимо», а 19% и 13% - плохо.  Сочувствуют трудовым мигрантам из этих стран 25% опрошенных.

В целом, 67% опрошенных призвали правительство страны ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов. 19% респондентов, наоборот, не против, чтобы мигранты работали на территории России. 13% затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению 32% россиян, мигранты, как правило, «малообразованные люди, способные только на неквалифицированный труд». 28% считают, что они — «несчастные люди, которым приходится терпеть много трудностей и лишений». В то же время 26% видят в мигрантах «трудолюбивых людей, готовых много работать», еще 25% — «кормильцев, заботящихся о благополучии своей семьи».

Две трети россиян (67%) считают, что правительству России следует попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов.

Опрос был проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в 137-ми населенных пунктах 48-ми регионов России.

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