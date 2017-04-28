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Евросоюз признает итоги референдума в Турции

 

Евросоюз признает результаты референдума в Турции и заинтересован в стабильности страны, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после дискуссии по Турции на неформальном заседании глав МИД стран-членов ЕС, а также стран-кандидатов, передает РИА Новости.

"Во-первых, мы уважаем и признаем суверенное право любой страны, включая Турцию, определять ее систему правления, как это сделала Турция в ходе референдума по изменениям в конституцию", — заявила Могерини журналистам.

"ЕС ясно заинтересован в стабильной, безопасной, экономически успешной и демократической Турции, которая является значимым партнером и значимым игроком по ряду вопросов. Мы не намерены и никогда не соберемся делать что-либо, что нанесет ущерб Турции или турецкому народу", — сказала глава дипломатии ЕС.

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