Трамп: "Если запретить оружие, то оно останется только у бандитов"

Запрет на ношение оружия приведет к тому, что вооружены будут только преступники, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Наша полиция знает, что ответственное ношение оружия спасает жизни. Она знает, что в случае его запрета вооружены будут только преступники", — сказал Трамп, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (National Riffle Association, NRA) в Атланте (штат Джорджия).

Президент подчеркнул, что его "администрация будет поддерживать наших замечательных сотрудников правоохранительных органов". "Мы будем преследовать банды и картели, которые охотятся за нашими невинными гражданами", — сказал он.

Трамп стал первым с 1983 года президентом США, выступившим на конференции NRA. Данное событие пришлось на 99-й день его пребывания в должности главы государства.