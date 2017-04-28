Подписаться на уведомления
 

Трамп: "Если запретить оружие, то оно останется только у бандитов"

 

Запрет на ношение оружия приведет к тому, что вооружены будут только преступники, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Наша полиция знает, что ответственное ношение оружия спасает жизни. Она знает, что в случае его запрета вооружены будут только преступники", — сказал Трамп, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (National Riffle Association, NRA) в Атланте (штат Джорджия).

Президент подчеркнул, что его "администрация будет поддерживать наших замечательных сотрудников правоохранительных органов". "Мы будем преследовать банды и картели, которые охотятся за нашими невинными гражданами", — сказал он.

Трамп стал первым с 1983 года президентом США, выступившим на конференции NRA. Данное событие пришлось на 99-й день его пребывания в должности главы государства.

439 просмотров


Старости
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Трамп о своих достижениях за 100 дней президентства
Королевы развязывали войны чаще, чем короли Данные исследования
Нападение на турецкую мечеть в Германии
Контроль за строительством отдали ASAN Комментарий по горячим следам
Трамп: "Если запретить оружие, то оно останется только у бандитов"
Американские войска переброшены к турецко-сирийской границе фото
В Уджаре свекровь зарезала невестку
Евросоюз признает итоги референдума в Турции
Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией
В России только 10% населения хорошо относится к мигрантам из Закавказья Данные опроса
Ле Пен ответила Зидану
Эльмар Мамедъяров о своей встрече с Налбандяном
СМИ узнали о тайном разговоре Путина и Порошенко
Эрдоган: «Регион находится на грани хаоса»
Китай предостерег от использования силы против Северной Кореи
Полковник МНБ пошел на продавцов айфонов с серебряным пистолетом haqqin.az из зала суда
Литовец кинул Google и Facebook на $100 миллионов
Как азербайджанские яблоки попали в Армению? эксклюзив
Российско-американское противостояние расшатает Украину и Азербайджан экспертная оценка
Трамп расширил добычу нефти и газа на шельфе
Массовые протесты в Кёльне haqqin.az из Кельна
В Венеции будут контролировать поток туристов
В Британии утвердили "поправку Магнитского"
Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан пытаются втянуть в Евразийский Союз»
МИД Азербайджана о напряженности на линии фронта
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться