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Контроль за строительством отдали ASAN Комментарий по горячим следам

Автор: Отдел информации 

Сегодня, как уже сообщал haqqin.az, появилась информация о том, что в Азербайджане будет создан электронный реестр юридических и физических лиц, занимающихся жилищным строительством. Указом президента предусматривается появление Центра мониторинга трудовых отношений при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət).

Этот центр будет осуществлять мониторинги с целью предотвращения неофициальных трудовых отношений в сфере строительства и усиления надзора. В связи с этим Центр будет устанавливать камеры на строительных объектах и осуществлять наблюдение за процессом работ. В полномочия Центра также входит создание аналитической системы распознавания работников и управления этой системой.

Решение о фактической передаче строек в Баку под надзор ASAN весьма своевременное. Как отмечают эксперты, только на Абшеронском полуострове есть более 100 объектов, где ведется строительство, при этом на многих из них возводятся по несколько зданий. И обычным делом является ситуация, когда оформлены, скажем, 20 человек, но фактически трудятся на объектах десятки, если не сотни рабочих.

Контроль ASAN, к тому же с помощью камер, установленных на объектах строительства, наносит удар по теневой экономике, обеспечивает безопасность самих строителей, ведь несоблюдение техники безопасности зафиксируют камеры. Можно будет и посчитать количество людей, задействованных в возведении того или иного объекта.

Как отметил в беседе с haqqin.az эксперт по недвижимости Рашад Алиев, данное решение распространяется на всю территорию Баку, где возводятся многоэтажные жилые здания. «В первую очередь будет создан реестр физических и юридических лиц, которые строят жилые многоэтажные здания. В него будут внесены все данные по трудовым контрактам этих организаций, которые имеются у Министерства труда и социальной защиты населения».

«Все работодатели на территории Азербайджана вносят данные по трудовым контрактам со своими работниками в электронную информационную систему. То есть, министерство передаст ASAN информацию о том, сколько работников оформлены в строительных компаниях. После этого ASAN возьмет на себя контроль за этими объектами. Предусматривается установление наблюдательных камер на строительных площадках. Плюс ко всему будут внедрены системы распознавания работников. Таким образом будут выявляться «теневые сотрудники», - отмечает эксперт

Как подчеркивает Рашад Алиев, контроль за нелегальной трудовой деятельностью на строительных площадках полностью передается ASAN. А это значит, что эта структура впервые получает полноценную надзорную функцию.

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