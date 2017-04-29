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Королевы развязывали войны чаще, чем короли Данные исследования

 

За последние 500 лет в годы правления королев было больше войн, чем во время правления королей. К такому выводу пришли специалисты из Национального бюро экономических исследований США, проанализировав данные о европейских главах государств за 1480–1913 годы. Результаты были опубликованы на сайте бюро, пишет Gazeta.

Королевы оказались на 27% более склонны развязывать войны, чем короли. Причем наиболее воинственными были замужние королевы. Так, например, при Изабелле I Испания стала первой сверхдержавой и сохраняла доминантный статус еще более века. А императрица Екатерина II за годы правления добилась присоединения к России значительных территорий. Больше всего война привлекала замужних королев: оставив мужей разбираться с нуждами государства, они целиком посвящали себя внешней политике и войнам.

Полученные результаты идут вразрез с популярным мнением, что государства, возглавляемые женщинами, более мирные и менее склонны к конфликтам, отмечают исследователи.

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