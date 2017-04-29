Трамп о своих достижениях за 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп заявил в еженедельном обращении, что считает крайне успешными первые 100 дней работы своей администрации, передает РИА Новости.

"Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны", — сказал глава Белого дома. По его мнению, США находятся на подъеме, и "этот подъем быстрый". Администрация в Вашингтоне, как полагает президент, "бьется за американских работников".

Своими достижениями Трамп считает создание новых рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам, не позволит торговать интересами американских работников. Кроме того, он упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также отметил, что сэкономил более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены новейших истребителей F-35.

"У нас снова будет конкурентная и великая страна", — пообещал Трамп избирателям.