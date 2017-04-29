Подписаться на уведомления
 

Трамп о своих достижениях за 100 дней президентства

 

Президент США Дональд Трамп заявил в еженедельном обращении, что считает крайне успешными первые 100 дней работы своей администрации, передает РИА Новости.

"Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны", — сказал глава Белого дома. По его мнению, США находятся на подъеме, и "этот подъем быстрый". Администрация в Вашингтоне, как полагает президент, "бьется за американских работников".

Своими достижениями Трамп считает создание новых рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам, не позволит торговать интересами американских работников. Кроме того, он упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также отметил, что сэкономил более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены новейших истребителей F-35.

"У нас снова будет конкурентная и великая страна", — пообещал Трамп избирателям.

0 просмотров


Старости
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Трамп о своих достижениях за 100 дней президентства
Королевы развязывали войны чаще, чем короли Данные исследования
Нападение на турецкую мечеть в Германии
Контроль за строительством отдали ASAN Комментарий по горячим следам
Трамп: "Если запретить оружие, то оно останется только у бандитов"
Американские войска переброшены к турецко-сирийской границе фото
В Уджаре свекровь зарезала невестку
Евросоюз признает итоги референдума в Турции
Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией
В России только 10% населения хорошо относится к мигрантам из Закавказья Данные опроса
Ле Пен ответила Зидану
Эльмар Мамедъяров о своей встрече с Налбандяном
СМИ узнали о тайном разговоре Путина и Порошенко
Эрдоган: «Регион находится на грани хаоса»
Китай предостерег от использования силы против Северной Кореи
Полковник МНБ пошел на продавцов айфонов с серебряным пистолетом haqqin.az из зала суда
Литовец кинул Google и Facebook на $100 миллионов
Как азербайджанские яблоки попали в Армению? эксклюзив
Российско-американское противостояние расшатает Украину и Азербайджан экспертная оценка
Трамп расширил добычу нефти и газа на шельфе
Массовые протесты в Кёльне haqqin.az из Кельна
В Венеции будут контролировать поток туристов
В Британии утвердили "поправку Магнитского"
Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан пытаются втянуть в Евразийский Союз»
МИД Азербайджана о напряженности на линии фронта
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться