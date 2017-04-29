"КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром", — приводит агентство Ренхап заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.
По данным военных, пуск был произведен около 05.30 по местному времени. Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.
В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.
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Северная Корея провела испытание баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его сведениям, запуск был произведен севернее Пхеньяна - столицы страны.