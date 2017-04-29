Как ни странно, но последнее и едва ли не самое сенсационное заявление В.Путина кажется осталось незамеченным даже теми СМИ, которые внимательно отслеживают каждый шаг, каждое слово ,оброненное российским президентом. Разумеется, чтобы уличить его в чем-нибудь эдаком. Между тем, он сказал, вроде бы, нечто новое и даже доктринальное - о военно-политической стратегии России. В то же время, если полистать русскую мемуарную литературу, то легко можно обнаружить, что нечто похожее говорили в Москве с «времен Очаковских и покоренья Крыма».

Славься, держава!

Одним из приоритетов развития ВМФ России должно стать военно-морское присутствие во всех стратегически важных районах Мирового океана, заявил президент Владимир Путин. Причем, сделано это было Верховным главнокомандующим РФ на заседании Военно-промышленной комиссии. Иначе говоря, окончательное возвращение статуса морской державы, каким слыла Россия с петровских времен, затем в качестве СССР на всем протяжении почти всего ХХ века, судя по словам президента должно состояться к 2025 году. К этому времени ожидается создание “сбалансированного состава ВМФ, который будет способен решать этот комплекс задач”. Так сказал президент. Значит, так тому и быть.

В то же время общеоппозиционная точка зрения в Москве сводится к тому,что недавнее решение министерства обороны страны сделать основными кораблями ВМФ фрегаты фактически означает признание ограниченности возможностей российского флота. Сторонники такой точки зрения ссылаются при этом на то, что отказ делать упор на производстве эсминцев, крейсеров или авианосцев – крупнотоннажных кораблей, позволяет скептически оценивать нескрываемые претензии на лидерство не то, что в Мировом океане, но даже в традиционной русской его акватории – черноморском регионе. Все объясняется очень просто: флот, основу которого составляют фрегаты не может претендовать на участие в крупных морских сражениях. Более того, такого рода корабли, вооруженные «Калибром», нужны прежде всего для нанесения ударов по суше. И этого никто не оспаривает. Но официальные комментаторы предлагают обратить внимание на изложенное Путиным видение основных приоритетов развития российского военно-морского флота. Это по мысли президента: укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение их современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры, и подчеркнутое напоминание оглавной цели президентской мысли - военно-морское присутствие во всех стратегически важных районах Мирового океана. Добавим также, что служба в Средиземноморском регионе признана одной из основных задач для кораблей и судов Черноморского флота в 2017 году.

Последнее обстоятельство само по себе можно было бы рассматривать как дежурное напоминание о текущих задачах ВМФ, без которого не обходится ни одно совещание с военным руководством. Но в определение стратегии военно-морских сил, к тому же страны державного порядка, в какой бы экономической изоляции она не находилась, особое значение приобретает внешнеполитический контекст. В данном случае речь идет о черноморском регионе.

Поговорим о Русском море…

В Москве, как и в европейских столицах, не говоря уже о Вашингтоне в последние годы болезненно реагируют на любое высказывание относительно исторической причастности той или другой страны к Черному морю. Характерный пример, перепалка, возникшая не так давно в связи с упоминанием ведущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований (РИСИ)) Анной Глазовой о том, что начиная с ХI и вплоть до ХVI века Черное море называлось Русским морем. Дескать, оно «никогда не было «частично европейским внутренним морем» и «географически преимущественно европейским», как это ныне делкарируется в документах ЕС.

От этой реплики можно,разумеется, посто отмахнуться. Но как быть с тем бесспорным фактом,что Черное море все более превращается в арену соперничества между ЕС, США и РФ? Особенно в свете усиление европейского влияния. Недовольство Москвы вызывает и закрепление тут позиций ЕС путем интеграции со странами региона. А кто в аналогичных ситуациях поступает иначе? Не говоря уже о том,что «принятая не так давно резолюция Европарламента «Стратегия ЕС в отношении Черного моря» носит откровенно антироссийский характер» (А.Глазова). Москве не нравится, что ЕС объявляет конфликты в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье главными вызовами безопасности для всех стран черноморского побережья. Исходя из чего ЕС как бы предлагает свои услуги на переговорах и в целом миротворческом процессе по урегулированию этих конфликтов. От слов ЕС уже перешла к делу, начав именовать Абхазию и Южную Осетию в официальных документах Европарламента «оккупированными территориями», чего она еще недавно избегала. Заодно Европарламент выражает обеспокоенность «продлением пребывания российского флота в Крыму». И это после того как Москва де-факто и де-юре оформила включение полуострова в состав РФ, и российское телевидение чуть ли не ежедневно знакомит собственное население со строительством моста,который в скором времени соединит Крым с «материковой Россией».

C точки зрения Тбилиси

В Грузии, меж тем, взявшей курс на Запад, пожинают плоды высокого уровня взаимопониания с Вашингтоном.

В то время как в Москве объявили вызовом зачаствшиеся с некоторых пор визиты американских боевых кораблей в Батуми, а затем в Севастополь, где базируются основные силы Черноморского флота РФ, в Тбилиси приветствовали это с нескрываемой радостью. Это тот случай, когда смело можно предположить,что кости Сталина в гробу переворачиваются от такого сообщения. C надеждой взирают за заходами в акваторию Черного моря военных кораблей США и в Киеве. Сперва воды Черного моря данной акатории бороздил крейсер «Монтерей», оснащенный системой ПРО, а затем в севастопольский порт без особой шумихи зашел ракетный крейсер «Филиппин Си», оснащенный крылатыми ракетами «Тамагавк», способными нести ядерные боезаряды с дальностью полета 2500 км.

Остается добавить, что московские военные обзреватели со все возрастающей тревогой пишут о том,что под предлогом обеспечения безопасности Европы, США приступают к размещению систем противоракетной обороны на территории Румынии и Турции. И если России в свое время удалось заблокировать планы по вступлению Украины и Грузии в НАТО, то теперь российскую территорию пытаются окружить системой ЕвроПРО по периметру ее границ с Запада и Юга. Добавим к этому, что не проходит дня, чтобы корреспонденты haqqin.az не сообщали об очередных фактах нарушения гражданских прав грузин, проживающих в Абхазии. Вот и сейчас в ходе проведения референдума в самопровозглашенной республике грузинам власти отказываются выдавать паспорта. Теперь ожидается, что грузинам проживающим в Гальском районе Абхазии присвоят статус «иностранных граждан или лиц без гражданства”. Но самое странное в другом. Эта политика выдавливания автохтонного грузинского населения (35 тысяч только в гальском районе!) ничуть не беспокоит ни европейцев,ни американцев, вроде бы, союзников демократической Грузии (?!).

А может, правы те, кто считает, что в лице Абхазии в регионе появилось новое государственное образование, со всеми из этого факта вытекающими последствиями. Однако абхазская история мало кого волнует вообще и причина тому более чем внушительная – Черное море давно перестало быть русским.

Итак, война?

Вообще-то во времена иные даже малой части того, что произошло на Черном море было бы достаточным для начала военных действий. Не то сейчас. При том,что оно фактически предстает ныне американо-русским, а с учетом проникновения ЕС, русско-американо-европейским водным пространством. Что, заметим, не отменяет особой роли еще и Турции. Но это – тема отдельного разговора. Эти серьезнейшие перемены в расстановке сил в акватории некоторые наблюдатели в Москве склонны объяснять «возросшей ролью региона в глобальной энерготранспортной цепи».

Эти геополитические перемены вполне соответствуют новому политическому мышлению Тбилиси, независимо от количества и качества вина, направляемого на просторы России, чем немало гордятся местные виноделы и сторонники сотрудничества, как тут говорят, с северным соседом. Таким образом, на наших глазах происходит одна из важнейших геополитических перемен, которые принято именовать тектоническими. Возникшее трехстроннее статус-кво, по мнению некоторых экспертов, нельзя считать окончательным. Они не исключают, что США могут пойти дальше и используя свое влияние на Анкару добиться пересмотра «конвенции Монтре, регулирующей правила присутствия иностранных кораблей в Черноморском бассейне». (Конвенция, принятая в 1936 году в швейцарском Монтре, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море. При том, что Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права).

Напомним, что согласно конвенции пребывание в Черном море американских, немецких, польских и испанских военных кораблей ограничивается тремя неделями… Разумеется, такой вывод может сегодня показаться кому-то слишком уж скоропалительным. Ну что же, в марте 2015 года, когда в акваторию Черного моря вошел отряд аж из шести кораблей НАТО, проведший учения с Турцией и Румынией прошло не так уж много времени. Позиции США в Черном море с того времени куда как усилились. В связи с этим в российской прессе регулярно появляются комментарии самого различного толка. Немало журналистских разговоров о неисключаемом военном американо-российском конфликте. На это официальный представитель РФ при НАТО Александр Глушко в свое время заявил: "На сегодняшний день НАТО пытается перенести конфронтационные схемы на акваторию Черного моря. Но в НАТО прекрасно понимают, что Черное море никогда не превратится в "натовское озеро", и мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и попытки силового давления на Россию с южного направления". Сейчас никто не скрывает уcиления активности НАТО в этом регионе. В том числе и руководство самого альянса. НАТО "обсуждает возможности усиления активности в Черном море", - заявляет оно.

До войны дело не дойдет. Но новый политический курс Украины и Грузии вызрел в условиях новой расстановки державных сил в черноморском регионе. Россия ответила на это присоединением Крыма. И последнее заявление российского президента как раз напоминание об этом. То ли еще будет…