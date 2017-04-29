Неумолимая статистика вновь заставляет нас серьезно призадуматься о собственной экономике. Если в начале текущего года наблюдался некоторый экономический рост, то уже в марте он прекратился. А по итогам первого квартала и вовсе отмечен экономический спад. Так, ВВП Азербайджана составил около 15, 23 млрд. манатов, что в сопоставимый ценах на 0,9% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Разница, конечно, небольшая, тренд легко может поменять направление вверх и оправдать прогнозы правительства и международных структур, которые чуть превышали 1%. Но все же чувство тревоги за состояние национальной экономики остается.

Как отрадный факт правительство вновь отмечает заметный рост удельного веса ненефтяного ВВП, который составил по итогам квартала 56,2% или 8,5 млрд. манатов. Ненефтяной ВВП вырос за квартал на 2,4%, что особенно бросается в глаза на фоне спада добавленной стоимости на 6,8% в нефтяном секторе и по стране в целом. И действительно отрадно, что некогда тянущий экономику страны назад ненефтяной сектор сегодня стал играть роль локомотива национальной экономики. В то же время доля этого сектора в экспорте не только остается низкой, но даже стала падать. Совокупный нефтегазовый экспорт сформировал за квартал 89,5% ($2,333 млрд.) общего экспорта ($2,606 млрд.) против 85,94% в 2016 году. И это на фоне снижения Азербайджаном нефтедобычи в соответствии с соглашением с ОПЕК.

Итоги краткого обзора ВВП заставляют критически взглянуть и на исполнение госбюджета. За квартал доходы бюджета составили более 3, 591 млрд. манатов, расходы – около 3,913 млрд. манатов. То есть он исполнен с дефицитом в 321,2 млн. манатов (2,11% ВВП). А ведь наш бюджет в январе имел положительное сальдо на 318,7 млн. манатов, который в феврале перешел в дефицит на 139,9 млн. манатов, а в марте уже скатился до 500 млн. манатов. Таким образом, только за первый квартал мы уже набрали половину дефицита в манатах, прогнозируемого на весь год. А в процентах нынешний дефицит превышает прогноз в пять раз.

Оставляет желать лучшего и ситуация с инфляцией. Только в марте цены на потребительские товары и тарифы на услуги повысились на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. За квартал же по сравнению с соответствующим показателем прошлого года они повысились на все 13,2%. Причем, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 17%, а непродовольственные товары – на 12,6%. Как видно, уровень инфляции продолжает оставаться высоким, и не похоже, чтобы он снизился до однозначного значения, чего добивается правительство. И хотя эксперты утверждают, что наблюдается инфляция издержек, а не монетарная инфляция, населению от этого, думается, не становится легче – цены растут на глазах, а зарплата топчется на месте. Особенно выросли производственные цены на промышленные товары - на 74,6 %.

Но не все обстоит так плохо, о чем свидетельствуют объем внешнеторгового оборота страны, который составил 4,119 млрд. долларов, что на 15,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Причем, объем экспорта повысился на 49,2% или выше 2,6 млрд. долларов, а импорта - сократился на 17,1% - до 1,513 млрд. долларов. В итоге положительное сальдо во внешней торговле превысило 1 млрд. долларов, что по сравнению с прошлогодним положительным сальдо в 78 млн. долларов можно назвать большим достижением. Остается только пожелать, чтобы достойное место в экспорте занял бы и ненефтяной сектор.

На 1,6% увеличился и объем розничной торговли, что также является одним из индикаторов развития экономики. Потребители приобрели товаров на 7,9 млрд. манатов, что на 1,6% больше, чем в первом квартале прошлого года. Но вот 4,0 млрд. манатов из них составили расходы на продтовары, напитки и табачные изделия, а 3,9 млрд. манатов – на непродовольственные товары (рост соответственно на 0,7% и 2,6%). Так что мы больше покупаем продовольствия, чем иных продуктов, что вовсе не говорит о росте благосостояния населения. Правда, объем среднемесячного розничного товарооборота на душу населения по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем вырос на 36,5 маната, составив 272,4 маната. Но двухзначная инфляция и девальвация маната полностью нивелируют этот рост. Единственная надежда остается на проходящий в Баку шопинг-фестиваль, который сможет улучшить этот показатель, но опять-таки это уже трудно назвать достижением экономического блока.

Можно радоваться, конечно, и росту рынка связи на 5%, и росту безналичных платежей на 43,6%, и росту экспорта сельхозпродукции на 44%. Есть и другие положительные моменты. Но в том же, скажем, аграрном секторе показатели импорта за квартал превысили объемы экспорта сельхозпродукции на зарубежные рынки в 4 раза. Да и сам экспорт, хоть и вырос к отчетному периоду прошлого года, но оказался значительно ниже аналогичного показателя 2014 года. Все это не могло оставаться вне поля зрения и международных финансовых институтов.

Так, МВФ подтвердил долгосрочное отсутствие ускоренного экономического роста в Азербайджане, который упал на 3,8% в 2016 году, да и в этом году останется в спаде – ВВП снизится на 1%. И лишь в 2018 году экономический рост может составить 2%, хотя и этот рост не покроет падения 2016-2017 годов. Вывод МВФ неутешителен - до 2023 года ВВП страны не сможет превысить 3-процентный рост. А положительное сальдо по текущему счету платежного баланса, которое ожидается на уровне 1,3% ВВП в 2017 году, 3,8% в 2018 году и 6,3% ВВП в 2022 году, не будет способствовать экономическому росту.

Подобной же позиции придерживается и Всемирный банк, который прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 5% в этом году. Правда, это можно назвать достижением против прошлогодней инфляции в 12,6%. ВБ прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 5%, но инфляция замедлится не в связи с ростом экономики, а из-за ограниченной ликвидности на рынке.

Да, ВБ утверждает, что экономику Азербайджана, вероятно, ждет еще один год рецессии, несмотря на ожидающееся восстановление цен на нефть. Это связано как с падением добычи нефти, так и сокращением государственных расходов на ненефтяной сектор и тяжелой ситуацией в банковском секторе. Рост ненефтяного сектора ожидается слабый, так как государство намерено придерживаться жесткой позиции в фискальной и монетарной политике для обеспечения макроэкономической стабильности. Правда, ВБ ожидает заметное улучшение фискальной позиции в 2017-2019 годах в результате пересмотра бюджетных расходов. А пока банк не считает текущие условия благоприятными для существенного снижения уровня бедности в стране.

Так что, как ни пересматривай официальную статистику, вывод напрашивается не очень приятный – нас ждет еще один год рецессии. Правда, она не так сильно будет давить на население, как в прошлом году, но воспрять полностью мы все же не сможем. Придется упорно работать не один год, чтобы вновь оказаться на уровне, скажем, 2013 года. И тут невольно вспоминаешь советскую статистику, которая, даже спустя десятилетия, все сравнивала с показателями Российской империи 1913 года. Конечно, это случайное совпадение, но весьма символическое.