«Украина проигрывает и белорусам, и казахам, и азербайджанцам. Во время Майдана все были уверены – проблемы быстро закончатся. Но увы, уже третий год ничего не меняется».

Об этом в интервью haqqin.az заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Украинский эксперт рассказал об экономической ситуации в постсоветских странах и оценил работу Евразийского экономического союза:

- С моей точки зрения Евразийский союз – слабое образование. По большому счету, он не решает тех задач, которые были заявлены изначально. Нельзя сказать, что ЕАЭС позволил России, Беларуси, Казахстану, Киргизии, Армении сделать какой-то рывок. Статистические данные стандартные: где-то есть рост, где-то падение, но все это зависит от мировых тенденций.

Я понимаю, почему эффект от Евразийского союза слабенький. Россия сильно давит. ЕАЭС – это попытка возродить СССР, но это не реально. СССР не то что возрождать, его забыть надо. Да, ЕАЭС, Таможенный союз могут существовать, но их нельзя рассматривать как чудо.

Я считаю, что если бы было меньше политических амбиций и наши политики реализовали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) стран СНГ, тогда был бы серьезный эффект. Беда в том, что не успели мы ее создать в 2012 году, как сразу начали принимать разного рода исключения, изъятия. Иными словами, к примеру России выгодно, чтобы газ или нефть поставлялись по особой цене – хорошо, ограничение сняли, Украине выгодная особая цена на трубы, отлично, и этот пункт изъяли и т.д.

- Как может существовать зона свободной торговли СНГ, если страны Содружества конфликтуют и даже воюют друг с другом?

- Я всегда говорил о том, что любую войну можно прекратить. И в современном мире войной результатов не добьешься. Классический пример – Вьетнам. С помощью войны ничего не решили. Я уверен, что если убрать политические амбиции, то любые конфликты можно было бы остановить.

Украина сейчас, к сожалению, повторила опыт Азербайджана и Грузии. Ведь понятно, что проблема Нагорного Карабаха в данной ситуации решения не имеет. Точно так же как и наша ситуация с Донбассом, сепаратистскими республиками. Но опять же, было бы желание договариваться и тогда все получится.

И это видно по Северной Ирландии, где все дошло до крайности. Но ведь решили! Если кто бывал в Ольстере, мог заметить там стену-памятник, изрешеченную пулями и осколками, ее оставили для туристов.

- В последнее время активизировались разговоры о том, что желательно было бы вступление Азербайджана в Евразийский союз…

- Евразийский союз ничего нового Азербайджану не даст. Для России ЕАЭС – сфера сбыта, прежде всего, своих энергоносителей. Я не думаю, что Азербайджан в них нуждается.

- А политическая составляющая? Азербайджан вступает в ЕАЭС, а РФ в ответ способствует решению карабахского конфликта.

- Этого никогда не произойдет. Россия не может решить карабахских конфликт. Его самостоятельно должны решить Азербайджан и Армения. И в качестве варианта решения можно взять Андорру. Французская и испанская стороны не могли решить чья это территория и тогда использовали принцип совместного владения. (Сегодня Андорра продолжает быть княжеством, которым совместно управляют Уржельский епископ и Президент Французской Республики на основе полного равноправия и личного участия – Ред.).

- У каких государств на постсоветском пространстве больше проблем, а у каких меньше?

- Самые большие проблемы испытывают Таджикистан и Киргизия. Об этом свидетельствует даже официальная статистика. Эти страны никак не могут найти свое место в «новых раскладах». В Киргизии вообще прошли две революции.

Рядом с Таджикистаном и Киргизией стоит Армения. Эта страна существует благодаря диаспоре. Армении тоже сложно найти свое место.

Относительно неплохая ситуация в Грузии.

Не все в порядке в Молдове. Может, я скажу крамольную вещь, но этой республике давно надо было объединиться с Румынией и создать Федерацию. Да, Румыния - не лидер Европы в плане экономики, но тем не менее, Кишинев рядом Бухарестом нашел бы свое место.

Хорошая ситуация в Азербайджане, что ни говори, а нефть и газ делают свое дело. Туркмения и Казахстан – и здесь все хорошо. Казахстан вообще очень хорошую политику проводит, Астана дружит и с Пекином, и с Москвой. Россия тоже в лидерах, и здесь все решают нефть и газ. Можно сколько угодно рассказывать про нано-технологии, но все дело в энергоносителях.

Узбекистан, конечно проигрывает Казахстану, но на фоне Киргизии и Таджикистана смотрится лучше.

Что касается Украины и Беларуси. Раньше я бы Украину поставил выше Беларуси, но не сейчас. Многие говорят, что стиль управления в Беларуси советский. Это не так. Там антураж советский, как в Китае. Минск не без успеха пытается реализовать китайский вариант развития. Беларусь сильно зависит от России, но одновременно от Беларуси сильно зависит Литва. Мало кто знает, но огромное количество белорусов ездят в Литву отдыхать. Минск загружает работой Вильнюс, речь идет и о нефтепереработке и т.д.

Возвращаясь к Украине. Мы проигрываем и белорусам, и казахам, и азербайджанцам. Во время Майдана все были уверен – проблемы быстро закончатся. Но увы, уже третий год ничего не меняется.