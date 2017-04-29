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Минкультуризм: «В Азербайджан прибыло 750 тысяч туристов из России» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

С целью представления за рубежом туристического потенциала страны Министерство культуры и туризма Азербайджана развивает сотрудничество с зарубежными телевизионными каналами и СМИ, в частности с российскими и турецкими.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минкультуры и туризма Вугар Шихмамедов, с 2016 года в России и Турции работают турпредставительства Азербайджана. Усилив рекламную деятельность в этих странах, министерство добилось увеличения числа туристов из них практически вдвое.

В прошлом году Азербайджан посетили 750 тысяч российских граждан и почти 350 турецких.

«Туризм становится одним из ведущих секторов экономики Азербайджана. К странам-соседям - России и Турции активно присоединяются Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Ирак. Статистика свидетельствует, что ежедневно в Баку прибывают примерно 700-1000 человек из арабских стран, оставляющие отелях и маркетах столицы минимум 150-200 долларов в день.

В нынешнем году общее число туристов, посетивших страну за первый квартал, выросло в 30 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Уверен, что реклама на зарубежных телеканалах дает свои плоды, и мы еще более активизируем эту кампанию», - отметил В.Шихмамедов.

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