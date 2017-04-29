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Минобороны Армении скрывает реальное число жертв апрельской войны армянские правозащитники

Автор: Отдел Армении 

По последним данным международных организаций, жертв апрельской войны со стороны Армении было гораздо больше, чем в том заверяет минобороны страны. В частности, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи утверждает, что в список из 168 человек вошли далеко не все погибшие.

Руководитель офиса ХГА в Армении Артур Сакунц однозначно заявил: «Согласно данным, полученным путем запросов, есть имена и фамилии, которые не фигурируют ни в каких списках. То есть между нашими данными и официально представленными имеется существенная разница».

Однако Арцрун Ованисян, пресс- секретарь Минобороны, отказался комментировать заявление правозащитника, потребовав, чтобы ему назвали эти имена и фамилии. Представители ХГА обещали в ближайшем будущем представить всё конкретно и по фактам.

ХГА также обратила внимание общественности на то, что никакой правовой оценки вскрытых в армянской армии порочных тенденций не последовало.

«Медицинская помощь рядовому составу по-прежнему осуществляется неудовлетворительно, что тоже почему-то не попало в поле зрения правоохранителей. В апрельской войне минимум три человека погибли не в бою, а именно потому что медицинская помощь не была оказана вовремя. Однако уголовные дела по этим случаям не возбуждались», - отметил Сакунц.

Немалые трудности испытывают и семьи, потерявшие в апрельские дни прошлого года родных и близких. Представители ХГА посетили многие из них, и потому не понаслышке знают, как им живется. Выяснилось, что из 60 семей только четыре имеют удовлетворительные социальные условия.

Среди погибших нет ни одного человека из семьи не только высокопоставленных, но и чиновников среднего звена. Сакунц подчеркивает, что никого из детей влиятельных людей – политиков, военачальников, олигархов он никогда не встречал  в прифронтовой зоне. Правозащитник даже обратился к министру обороны Вигену Саргсяну, настаивая, чтобы он обнародовал сведения, которые могли бы опровергнуть выводы ХГА.

«Господин министр, представьте данные о числе отпрысков крупных чиновников, которые проходят служат на линии фронта. Нас все время убеждают, что и дети влиятельных людей служат. А где служат? Может, у тумбочки в части или у стола в министерстве обороны».

За последние две зима ввиду некачественного топлива или вовсе его отсутствия в армии из-за холодов было больше жертв, чем в апрельские события. Постоянно наблюдается так же нехватка военной техники.

Официальные военные власти эту информацию пытались, конечно, опровергнуть, однако недавно премьер-министр публично озвучил те же проблемы. Но исследовать их, дать оценку, наметить пути исправления ситуации никто и не попытался

«Мы говорим о человеческих жертвах... но дело даже не  в том, что  какой-то там Барсег разбавил чем-то бензин. А в том, что в результате чьей-то алчности гибли люди. ХГА все это зафиксировала, как и то, что государство ничего не сделало, чтобы исправить положение и наказать виновных в государственной измене», – считает правозащитник.

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