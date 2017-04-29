Несколько дней назад начальник Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Бадалбейли в беседе с haqqin.az заявил, что граждане Азербайджана не хотят идти в рабочие или проходить профессиональную подготовку по рабочим специальностям. Между тем в рекрутинговом агентстве HeadHunter по запросу haqqin.az провели исследование на тему самых востребованных профессиональных областей в Азербайджане. Выяснилось, что на первом месте оказалось сфера продаж (см. фото).

«На сегодняшний день в пятерку самых востребованных профессиональных областей в Азербайджане за последние 12 месяцев входят сферы «Продажи», «Административный персонал», «Маркетинг», «Туризм, рестораны», «IT, телеком», - заявили эксперты HeadHunter.

- Есть ли в Азербайджане практика, когда предприятия сообщают рекрутинговым агентствам какие именно специалисты им нужны, а затем частные компании занимаются обучением людей?

- Так или иначе, обучение персонала проходит вне зависимости от профессионального направления, потому как в каждом компании есть свои правила, устои, традиции и, в конце концов, товары или услуги, о которых работнику необходимо знать для успешного старта.

Что касается вопроса о более глубоком профессиональном обучении сотрудников, то этот процесс, как правило, характерен для отраслей и определенной категории работников, где бизнес завязан на инновации.

Компании не могут позволить себе роскошь не использовать новые технологии, обходясь старыми, т.к. тогда их легко обойдут конкуренты, поставляющие более инновационный продукт. План обучения в таких компаниях является обязательной частью работы HR-отделов.

Если говорить в целом о некоем взаимодействии рынка труда с его спросом на определенные категории работников и рынка безработных граждан, то на данный момент это – саморегулирующийся процесс. Т.к если у человека есть горячее желание найти работу, он найдет возможность и обучиться чему-то новому, быть более гибким в части требований, а также адаптироваться к новым условиям на рынке и тенденциям.

Уговаривать и насильно обучать чему-то новому никто не будет, плюс без желания самого человека это новое изучить невозможно.

Работает простой принцип: тот кто хочет, ищет возможности, тот кто не хочет, ищет причины.