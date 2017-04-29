Американский авианосец приближается к берегам Кореи

Американский авианосец «Карл Винсон» в субботу, 29 апреля, вошел в Японское море через Цусимский пролив, передает телеканал NHK.

Корабль принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. В ближайшее время ожидаются совместные учения с южнокорейскими силами.

Как отмечается, эти мероприятия призваны оказать давление на КНДР. В пятницу был произведен запуск северокорейской баллистической ракеты, относящейся, вероятно, к классу ракет средней дальности KN-17. Испытание завершилось неудачей, основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома.

Американская АУГ во главе с кораблем «Карл Винсон» была направлена к берегам Корейского полуострова после запуска ракеты Северной Кореей в начале апреля. Авианосец будет находиться в этом районе около месяца. В ударную группу также входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения Aegis.