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Ученые ищут причины массовой гибели тюленей на Каспии

 

Результаты исследования тканей мертвых тюленей, обнаруженных в прикаспийской Мангистауской области Казахстана, будут готовы к 15 мая, сообщил в пятницу Интерфакс-Казахстан заместитель руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Куангали Ашахов.

Он напомнил, что исследования проводят сотрудники научного института гидробиологии и вирусологии из Алматы.

"На побережье Баутинской бухты Каспийского моря на участке в 18-20 км береговой линии в Мангистауской области было собрано 243 мертвых тюленя разного возраста, от двух-, трехмесячных детенышей до пятилетних. У шести особей взяты пробы тканей, внутренностей морских животных", - сказал он.

Вместе с тем К.Ашахов напомнил, что пробы почвы и воды, взятые мангистаускими экологами, соответствуют нормам.

"Так что пока мы не знаем, отчего погибли тюлени. Но знаю, что на Апшеронском полуострове в Азербайджане также выносило мертвых тюленей. Может, был грипп, от старости... Возможно, тюлени погибли еще зимой: некоторые туши были без кожи, в темных пятнах. Все они сожжены на полигоне", - сказал К.Ашахов.

В мероприятиях по поиску туш мертвых тюленей все это время занимались два отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, всего 13 человек, а также сотрудники коммунального предприятия Тупкараганского района "Каспий" со спецтехникой.

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