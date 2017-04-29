Новым президентом Албании избран Илир Мета

Спикер парламента Албании, глава Социалистического движения за интеграцию Илир Мета был избран в пятницу седьмым президентом страны, передает РИА Новости со ссылкой на албанское информагентство АТА.

Президент Албании избирается парламентом на пятилетний срок и исполняет преимущественно церемониальные функции. Президент был избран в четвертом круге голосования при 87 голосах "за" и двух голосах "против" (из 140). Кандидатура Меты была безальтернативной.

Система выборов президента Албании предполагает, что в первых трех кругах голосования кандидату для избрания необходимо набрать три пятых голосов депутатов (84 из 140). В четвертом и пятом раундах голосования президент избирается простым большинством голосов. Всего Конституция Албании дает депутатам для выбора главы государства пять попыток. Если они не приносят успеха, парламент распускается и в стране назначаются новые выборы.

Кандидатура нового президента была выдвинута правящей Социалистической партией Албании премьера Эди Рамы — Социалистическое движение за интеграцию Илира Меты является ее младшим партнером по правящей коалиции.

Мета занимает проевропейскую позицию, а премьер Эди Рама охарактеризовал его как "идеальное решение" и как человека, "имеющего доступ везде, разговаривающего со всеми и открыто высказывающего свою позицию".