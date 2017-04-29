Азербайджанские позиции обстреляли из минометов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (девять снарядов) и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в субботу Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгеовит Иджеванского района, Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Мунджуглу, на безымянных высотах в Товузском районе и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джавахирли, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.