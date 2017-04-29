Белый дом может отреагировать на последний неудачный запуск Северной Кореей баллистической ракеты, ускорив свои планы ввода новых санкций против Пхеньяна. Об этом Reuters заявил чиновник администрации.

По его словам, эти меры включают санкции против конкретных северокорейских и китайских организаций.

Также близ Северной Кореи США могут проводить новые военно-морские учения и разместить в регионе еще больше судов и самолетов в качестве демонстрации силы.

«Возможно, что-то может ускориться», — сказал чиновник о возможности введения новых односторонних санкций в отношении Северной Кореи. «Кое-что, что готово к исполнению, можно взять из большого пакета и ускорить», — добавил он.

По словам источника, запуск ракеты — это своего рода «провокация» перед запланированными на 9 мая выборами президента Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал по поводу испытания: «Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя, когда сегодня запустила ракету, хоть и безуспешно. Плохо!»

Запуск северокорейской баллистической ракеты, относящейся, вероятно, к классу ракет средней дальности KN-17, был произведен в 23:33 недалеко от аэродрома Пукчхан. Основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома.

Предыдущее испытание в КНДР было проведено 15 апреля, в день рождения основателя республики Ким Ир Сена. Оно также завершилось неудачей.