Венесуэла выходит из Организации американских государств

Миссия Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) официально уведомила организацию о выходе из ее состава.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter миссии.

В среду постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Глава МИД Венесуэлы в этой связи заявила, что, согласно инструкциям президента Николаса Мадуро, запустит процесс выхода Венесуэлы из организации.

Сам Мадуро потребовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.