Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара Шейха Хамада бин Касима бин Джабира аль Тани, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара Шейха Хамада бин Касима бин Джабира аль Тани, сообщает официальный сайт главы государства.
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