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Нота протеста Азербайджана: «Украина ставит палки в колеса Азербайджану» эксклюзив

Автор: Ирина Михайленко, спецкор, Киев 

Азербайджанские компании в Украине сталкиваются с большими трудностями. В частности, до сих пор украинская сторона не погасила солидную задолженность перед государственной нефтяной компанией «SOCAR-Украина». Кроме того, не решен вопрос c задержанными танкерами с азербайджанской  нефтью. Государственная нефтяная компания «SOCAR-Украина» теряет огромные средства, расходуемые на оплату простоя своих танкеров. К сожалению, эти проблемы не нашли своего решения вопреки многократным обещаниям высокопоставленных украинских чиновников.

Кроме того, есть также большие проблемы, связанные с препятствиями, которые чинит Министерство инфраструктуры Украины деятельности азербайджанских компаний в этой стране.

Обо всем этом haqqin.az сообщили в Посольстве Азербайджана в Украине. Азербайджанская сторона участвовала в состоявшейся в четверг в МИД Украины встрече руководителей аккредитованных в этой стране дипломатических миссий различных стран с участием главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как стало известно haqqin.az из собственных источников, в ходе встречи участникам было рассказано об успехах Украины в области реформирования системы здравоохранения, фискальной, банковской и других сферах.

В ответном слове представители различных дипмиссий рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Они выразили свое недовольство целым рядом проблем, искусственно созданных для зарубежных инвесторов.

Азербайджанская сторона также  выразила озабоченность положением дел, связанных с азербайджанскими компаниями. В частности, представители дипмиссии Азербайджана указали на экспертную оценку Всемирного банка, подчеркивающую некомпетентность выводов, сделанных Министерством инфраструктуры Украины в отношении азербайджанских компаний, которые участвуют в тендерах, и в целом полное непонимание с стороны Мининфраструктуры Украины сути их обязанностей в данном вопросе.

Более того, азербайджанская сторона на протяжении недели ждала ответа на все эти вопросы со стороны министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Ответа не последовало, что само по себе наводит на мысль о его личной заинтересованности в создании такого рода препятствий для азербайджанских компаний.

В итоге в МИД Украины была направлена нота протеста Азербайджана. Ее копия также направлена в Кабинет министров Украины. 

Советник премьер-министра Украины Сергей Попик заверил азербайджанскую сторону, что все эти вопросы будут рассмотрены в самое ближайшее время, и заверил заинтересованность Украины в расширении и углублении отношений между нашими странами, которые носят характер стратегического партнерства.

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