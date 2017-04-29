Небольшая балканская страна переживает тяжелейший политический кризис со времен распада Югославии. Причем этот кризис имеет рукотворный характер и не обошелся, как это модно в последнее время, без российского влияния.

Вечером 27 апреля парламент страны был захвачен толпой националистов, недовольных тем, что парламентская коалиция назначила спикером представителя албанского меньшинства Талата Джафери. Полиции пришлось применить силу, чтобы очистить здание, но часть депутатов успела получить побои. На следующий день в отставку «из моральных соображений» подал министр полиции. Кажется, президенту страны Георге Иванову и бывшему премьеру Николе Груевскому не избежать международных санкций, а процесс евроинтеграции Македонии надолго откладывается.

Дело в том, что еще в декабре в стране прошли досрочные выборы. Они были вызваны вскрывшимися фактами подслушки граждан спецслужбами, которые возглавлял двоюродный брат премьера. Груевский согласился на выборы, рассчитав, что полученного результата ему хватит, чтобы вновь возглавить правительство, во главе которого он находится уже десять лет. Он почти не ошибся, его политическая сила набрала больше всего голосов. Но тут произошел серьезный сбой.

Партия, представляющая албанское меньшинство, отказалась вступать в коалицию с партией дискредитировавшего себя Груевского, образовала парламентское большинство с социал-демократами и приступила к формированию правительства. Это крайне не понравилось президенту Иванову, который традиционно работает в паре с Груевским. Тот под предлогом защиты национальных интересов из-за угрозы албанизации отказался признавать право нового большинства на создание правительства.

Интересно, что до этого долгие годы албанцы входили в правительственное большинство с партией Груевского, и никто в этом никакой угрозы не видел. Ситуация затягивалась, Конституция страны нарушалась, Македония несколько месяцев после выборов продолжает жить без правительства. В начале апреля уговаривать президента Георге Иванова выполнить свой конституционный долг приезжал президент Европейского Совета Дональд Туск. В своем выступлении высокий представитель Брюсселя заявил, что решение македонского руководства должно базироваться на демократических принципах, здравом смысле и порядочности, только тогда Македония может рассчитывать на поддержку Европы.

Иванов решил проигнорировать этот призыв, а Никола Груевский продемонстрировал источник своей дерзости, с крыльца российского посольства призвав к новым парламентским выборам. Разогретая националистическими призывами толпа пошла громить парламент. Европейские структуры, которым было продемонстрировано такое пренебрежительное отношение, наверняка будут вынуждены реагировать, и помимо замораживания финансовой помощи и визовой либерализации ожидается пристальное расследование деятельности македонского руководства, в частности то, как оно распоряжалось средствами, которые предоставлялись на развитие страны европейскими организациями.

Полоса нестабильности еще больше подорвет и без того не самую здоровую обстановку в стране. Из двух миллионов населения за последние 15 лет Македонию покинули более ста тысяч человек, из которых около 60 тысяч получили болгарские паспорта. Болгария считает македонцев болгарами и выдает им свои документы без препятствий. А те с удовольствием обзаводятся гражданством страны – члена Евросоюза. Как обычно бывает, легче перебраться в страну, где существует благосостояние и порядок, чем навести их в собственной стране.