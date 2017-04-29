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В Азербайджане сокращается число выпускников школ

 

В Азербайджане за последние семь лет число выпускников школ сократилось на 11%. Как сообщает АПА, об этом говорится в ежегодном отчете Министерства образования.

Согласно отчету, с 2010 по 2015 год число оканчивающих школу учащихся сокращалось с каждым годом. Если в 2010 году школу окончили 97 328 человек, что в 2014 году эта цифра составила 84 878. Несмотря на то, что в 2015 году число выпускников увеличилось на 3 486 человек, в 2016 году эта цифра вновь уменьшилась на 1 212 человек. В целом по сравнению с 2010 годом в 2016 году наблюдалось сокращение выпускников школ на 11%, а числа абитуриентов - на 10%.

Каждый год увеличение количества мест в вузы повышает шансы абитуриентов. Число предложенных в вузы в 2016 году мест по сравнению с предыдущим годом выросло на 7,5%, или на 2 905 мест. В 2010 году по плану было выделено 30 510 мест, в 2011 году – 31 419 мест, в 2012-м – 34 098 мест, в 2013-м – 36 537 мест, в 2014-м – 37 841 место, в 2015-м – 38 831 место и, наконец, в 2016 году – 41 736 мест. Увеличение с каждым годом вакантных мест в вузы повышает шансы для поступления абитуриентов, набравших низкие баллы.

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